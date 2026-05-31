پخش زنده
امروز: -
حجاج فارس و جنوب کشور از فرودگاه بینالمللی شهید دستغیب شیراز به کشور بر میگردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سید مجتبی علوی، مدیر کل امور فرهنگی و رفاهی زائرین استانداری فارس، اظهار کرد: با پیگیریهای صورت گرفته حجاج و زائران حج تمتع استان فارس که بنا به شرایط موجود از طریق فرودگاههای زاهدان و مشهد به سرزمین وحی اعزام شده بودند و از این بابت به علت طولانی بودن مسافت و طی مسیر با اتوبوس، متحمل زحمات و سختیهایی شده بودند، با فراهم شدن شرایط و آمادگی فرودگاه بینالمللی شیراز از طریق این فرودگاه به کشور بر میگردند.
وی افزود: علاوه بر زائران استان فارس، فرودگاه شیراز میزبان کاروانها و حجاج اعزامی از تعدادی از استانهای دیگر از جمله یزد، کرمان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان، ایلام و کهکیلیویه و بویراحمد خواهد بود.
علوی ادامه داد: امسال حدود ۹۰۰ زائر حج تمتع در قالب ۷ کاروان از استان فارس راهی سرزمین وحی شدند.
علیرضا زینلی، مدیر حج و زیارت فارس از خروج زائران استان از سرزمین منا در صحت و سلامت کامل خبر داد و زمانبندی کلی پروازهای بازگشت به شیراز را اعلام کرد.
وی اعلام کرد: عصر روز دوازدهم ذیالحجه تمامی زائران جمهوری اسلامی ایران بهویژه زائران استان فارس، در صحت و سلامت کامل سرزمین منا را ترک کردند.
جانشین امور مشاعر و مسئول واحد راهنمای حجاج ستاد مکه مکرمه افزود: زائران پس از خروج از منا، به سمت جمرات حرکت کرده و سپس برای ادامه روند اسکان، راهی مکه مکرمه شدهاند تا در هتلهای محل اقامت خود مستقر شوند.
مدیر حج و زیارت استان فارس با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای بازگشت زائران استان فارس بیان کرد: بر اساس هماهنگیهای صورتگرفته، پروازهای بازگشت زائران استان فارس از فرودگاه جده به مقصد فرودگاه بینالمللی شهید آیتالله دستغیب شیراز انجام خواهد شد.
زینلی درباره زمانبندی بازگشت نیز گفت: بر پایه برنامهریزیهای انجام شده، احتمالاً نخستین پرواز بازگشت زائران استان فارس در تاریخ ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵ و آخرین پرواز در تاریخ ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ انجام میشود.