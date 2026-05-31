به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این مستند روایتی نفسگیر از ۱۰ روز تلاش شبانه‌روزی برای کشف، خنثی سازی و انهدام موشک GBU-۳۹ شلیک شده توسط دشمن آمریکایی - صهیونی و نفوذ کرده به عمق چهارده‌متری منزل مسکونی در یزد است.

مستند «عملیات ده - چهارده» کاری از رضا عباسی مهرآبادی و تازه‌ترین مستند از جنایات آمریکا بر علیه مردم مظلوم یزد می‌باشد که در صدا و سیمای استان یزد و روابط عمومی و تبلیغات سپاه الغدیر استان یزد تهیه شده است.

این مستند به زودی از شبکه یزد و شبکه‌های سراسری پخش خواهد شد.

مدیرکل صداوسیمای استان یزد در آیین رونمایی از این مستند با اشاره به اتفاقات یکسال گذشته و جنگ تحمیلی اخیر گفت: دشمن در این توطئه‌ها نتوانست کاری از پیش ببرد.

احسان کریمی میبدی با تقدیر از عوامل سازنده این مستند اظهار داشت: این فیلم روایتگر حمله ذلت بار دشمن و ایستادگی و مقاومت وحدت آفرین مردم در میدان است.