به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،این دریانورد در فروردین ماه امسال در یکی از نفت کش‌های جمهوری اسلامی در خلیج فارس به همراه ۳۰ نفر از دریانوردان همکارش به اسارت نیرو‌های دشمن در آمدند.

مجید آیین پرست دریانورد بختگانی پس از یک ماه شکنجه و اسارت و انتقال به کشور‌های سنگاپور، تایلند و پاکستان با تلاش دولت جمهوری اسلامی ایران و کشور‌های دوست آزاد و به میهن بازگشت و عصر روز گذشته مورد استقبال مردم شهرستان بختگان در روستای جزین قرار گرفت.