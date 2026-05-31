پخش زنده
امروز: -
اعضای هیئت داوران و هیئت انتخاب بخشهای مختلف جشنواره «روایت علوی» معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد جواد جلالی دبیر جشنواره «روایت علوی» اسامی هیئت داوران و اعضای هیئت انتخاب در سه بخش نقالی، شعر و لوح (تصویرسازی و هوش مصنوعی) این جشنواره را اعلام کرد.
در بخش نقالی، داوری آثار بر عهده شیرین امامی، داریوش نصیری و محمدرضا معجونی است.
در بخش لوح شامل تصویرسازی و هوش مصنوعی نیز حسین عصمتی، سیدعلی قافلهباشی و مجتبی قانونی بهعنوان داوران این بخش معرفی شدند.
همچنین در بخش شعر، هیئت انتخاب و داوران این بخش را سید محمد شرافت، هادی جانفدا، احمد بابایی، محمد رسولی، قاسم صرافان و حسین مودب تشکیل میدهند.
بر اساس اعلام دبیرخانه، اجراهای بخش نقالی جشنواره از ۱۶ تا ۱۸ خرداد در محوطه تئاتر شهر انجام میشود.