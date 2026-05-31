مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجانغربی گفت: با اجرای طرحهای نظارتی و مقابله با مصارف غیرمجاز، بیش از یک کیلومتر کابل غیرمجاز از سطح شبکه برق استان جمعآوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی از شناسایی و جمعآوری ۲۲۸ مورد برق غیرمجاز در هفته گذشته خبر داد و گفت: این اقدامات منجر به صرفهجویی بیش از ۴۳۷ هزار کیلووات ساعت انرژی شده است.
طاهر کیامهر اظهار کرد: در راستای ساماندهی مصرف برق و قانونمند کردن استفاده از انرژی، ۱۵۸ مورد انشعاب غیرمجاز شناسایی و جمعآوری شد که با نصب کنتور هوشمند، امکان ثبت دقیق میزان مصرف برای این مشترکان فراهم شده است.
وی افزود: همچنین ۲۰۱ دستگاه کنتور معیوب تعویض و انرژی مصرفی به میزان ۶۲ هزار کیلووات ساعت احصا شد. علاوه بر این ۱۲ مورد دستکاری کنتور کشف و ۳۱۱ کنتور جدید برای متقاضیان در انتظار انشعاب نصب شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجانغربی با اشاره به دیگر اقدامات انجامشده گفت: بیش از یک کیلومتر کابل غیرمجاز از سطح شبکه توزیع برق استان جمعآوری و ۱۳ دستگاه شمارشگر نیز برای پایش مصرف برقهای غیرمجاز که امکان واگذاری انشعاب ندارند نصب شده است.
وی با بیان اینکه اجرای طرح ملی «مهتاب» موجب کاهش ۱.۱۲۸ مگاوات تلفات برق در آذربایجانغربی شده است، تاکید کرد: این اقدامات نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه، جلوگیری از هدررفت انرژی و توزیع عادلانه برق میان مشترکان دارد.
کیامهر همچنین از آغاز برخورد جدی با مصارف غیرمجاز آب و برق در چاههای کشاورزی خبر داد و افزود: بازدیدهای مشترک اکیپهای آب و برق از چاههای کشاورزی در سطح استان با هدف مدیریت مصرف و صیانت از حقوق مشترکان در حال انجام است.
وی تصریح کرد: هرگونه استفاده غیرمجاز از برق چاههای کشاورزی، از جمله مصرف خارج از کاربری تعیینشده، واگذاری غیرمجاز انشعاب، دستکاری تجهیزات اندازهگیری و استفاده غیرقانونی از شبکه، تخلف محسوب شده و با متخلفان طبق مقررات برخورد میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجانغربی ادامه داد: برای مشترکان متخلف اخطار قطع برق صادر شده و در صورت عدم اصلاح وضعیت، علاوه بر قطع انشعاب، پرونده آنان تشکیل و خسارتهای وارده نیز طبق قانون وصول خواهد شد.
وی از مشترکان دارای مغایرت در نوع مصرف یا وضعیت انشعاب خواست در اسرع وقت به ادارات برق و امور آب منطقهای مراجعه کرده و نسبت به تعیین تکلیف و اصلاح وضعیت خود اقدام کنند.
کیامهر تاکید کرد: برق چاههای کشاورزی با هدف حمایت از تولید تخصیص یافته و هرگونه استفاده خارج از این چارچوب موجب تضییع حقوق عمومی و برهم خوردن عدالت در توزیع انرژی خواهد شد.
وی اضافه کرد: از تمامی مشترکان درخواست میشود نسبت به اصلاح وضعیت مصرف و رعایت دقیق ضوابط استفاده از انشعابات برق اقدام کنند تا از اعمال محدودیتها و برخوردهای قانونی جلوگیری شود.