پخش زنده
امروز: -
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای تهران با اشاره به تداوم خشکسالی در کشور و کاهش محسوس بارندگیها در استان تهران گفت: حجم ذخایر پنج سد تأمینکننده آب شرب پایتخت نیز حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب کمتر از متوسط بلندمدت قرار دارد.
راما حبیبی، معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای تهران، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اظهار کرد: اگرچه امسال نسبت به سال گذشته در برخی نقاط کشور وضعیت بارندگیها بهتر بود و در برخی مناطق شاهد افزایش حجم ذخایر آبی بودیم، اما این شرایط در استان تهران به شکل قابل محسوسی مشاهده نشد و تأثیر قابل توجهی بر منابع آبی استان نداشت.
وی با بیان اینکه ایران در منطقه خشک و نیمهخشک جهان قرار دارد، افزود: موضوع سازگاری با کمآبی همواره یکی از الزامات مدیریت منابع آب کشور بوده و توجه به صرفهجویی و مصرف بهینه آب باید به عنوان یک الگوی دائمی مورد توجه قرار گیرد.
حبیبی ادامه داد: کشور طی پنج سال گذشته با خشکسالی شدید و مستمر مواجه بوده است؛ شرایطی که در بازههای ۵۰ تا ۶۰ سال گذشته کمتر سابقه داشته و امسال نیز این روند خشکسالی ادامه دارد.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای تهران با اشاره به وضعیت سدهای استان گفت: بیشتر سدهای تأمینکننده آب شرب تهران، به جز سد لتیان، کمتر از نیمی از حجم مخزن خود ذخیره آب دارند. این موضوع نشان میدهد که هنوز به شرایط طبیعی آبی بازنگشتهایم و ضرورت دارد شهروندان نگاه ویژهای به مصرف بهینه آب داشته باشند.
وی افزود: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، میزان بارندگی در استان تهران به ۱۷۲.۵ میلیمتر رسیده است، در حالی که در شرایط طبیعی باید حدود ۲۸۰ میلیمتر بارش دریافت میکردیم. به عبارت دیگر، استان تهران حدود ۱۰۰ میلیمتر کسری بارش دارد.
حبیبی با اشاره به وضعیت ذخایر سدهای تأمینکننده آب شرب پایتخت گفت: در حال حاضر پنج سد تأمینکننده آب شرب تهران حدود ۵۳۰ میلیون مترمکعب ذخیره آبی دارند، در حالی که این رقم در متوسط بلندمدت حدود ۸۳۰ میلیون مترمکعب بوده است؛ بنابراین حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب عقبماندگی نسبت به شرایط طبیعی وجود دارد.
وی تأکید کرد: این آمارها پیام روشنی برای مدیریت مصرف آب دارد و لازم است شهروندان همانند سالهای گذشته با رعایت صرفهجویی، به عبور بدون مخاطره از شرایط کمآبی کمک کنند.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای تهران درباره وضعیت سدهای استان نیز گفت: از میان پنج سد اصلی حوزه عملکرد استان، سد لتیان حدود ۹۰ درصد آبگیری شده است، اما سایر سدها کمتر از نصف ظرفیت خود آب دارند. سد کرج با ظرفیت ۱۸۰ میلیون مترمکعب، در حال حاضر حدود ۱۲۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره دارد. سد لار با ظرفیت ۹۲۰ میلیون مترمکعب، کمتر از ۱۰ درصد حجم خود آب دارد. همچنین سدهای طالقان و ماملو نیز کمتر از ۵۰ درصد پرشدگی دارند.
وی افزود: این شرایط نشان میدهد که استان تهران هنوز به وضعیت طبیعی آبی نرسیده است. برآوردها نشان میدهد اگر هر شهروند تهرانی تنها روزانه یک لیتر آب صرفهجویی کند، در طول یک سال حجمی معادل ظرفیت یکی از سدهای تهران ذخیره خواهد شد.