شبکه ورزش امشب از ساعت ۱۹، پنجمین اختتامیه جشنواره «قهرمان ایران» را به صورت زنده پوشش خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش در چارچوب برگزاری پنجمین مراسم اختتامیه «قهرمان ایران»، امشب یکشنبه ۱۰ خرداد از ساعت ۱۹ تا ۲۲ این مراسم را که با حضور ورزشکاران و اهالی رسانه در محل مرکز همایشهای بین اللملی اجلاس سران برگزار میشود، به صورت مستقیم پخش میکند.
لازم به ذکر است که «قهرمان ایران» امسال با توجه به شرایط اخیر کشور توانست بیش از ۱۰ ملیون مشارکت مردم و جامعه ورزش را کسب کند.
این عدد نشان میهد که این جشنواره با قدرت توانسته هم برای ورزشکاران و هم برای جامعه انگیزه بخش باشد.