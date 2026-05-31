با استمرار وزش باد نسبتاً شدید در آذربایجان غربی احتمال خیزش گردوخاک بویژه در نیمه جنوبی استان وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی و با توجه به افزایش گرادیان فشاری در منطقه طی امروز همچنان شاهد وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان خواهیم بود که با احتمال خیزش گردوخاک بویژه در نیمه جنوبی استان همراه خواهد شد و از فردا تا حدی از شدت وزش باد در استان کاسته میشود.
براساس مدلهای بارشی تا اواسط هفته جاری شرایطی نسبتا پایدار و بدون بارندگی بر استان حاکم خواهد بود، هرچند رطوبت مناسب در منطقه و شرایط فصلی در ساعات بعدازظهر سبب رشد ابرهای همرفتی در برخی نقاط بویژه در مناطق شمالی استان خواهد شد.
از بعدازظهر روز چهارشنبه عبور امواجی از تراز میانی جو سبب رگبارهای متناوب باران و رعدوبرق در نیمه شمالی استان خواهد شد که این ناپایداریهای جوی تا اواخر هفته در این مناطق ادامه خواهد داشت.
از لحاظ دمایی طی ۲۴ ساعت گذشته دمای ارومیه بین ۸ و ۲۵ درجه سلسیوس در نوسان بوده و طی این مدت چالدران با ۵ درجه خنکترین و ایستگاه شهری ارومیه با ۲۸ درجه بعنوان گرمترین نقطه استان به ثبت رسیده است و براساس الگوهای دمایی از فردا روند افزایش نسبی دما در سطح استان پیش بینی میشود.