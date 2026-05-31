استاندار خوزستان از برگزاری نمایشگاه دائمی اتاق بازرگانی اهواز با حضور هیئتی از تجار عراقی خبر داد و این رویداد را گامی در راستای توسعه تبادلات اقتصادی و تجاری میان خوزستان و استان ذی‌قار عراق دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا موالی‌زاده در حاشیه بازدید از نمایشگاه اتاق بازرگانی اهواز، اظهار کرد: برگزاری این نمایشگاه در ادامه سفر اخیر به استان ذی‌قار عراق و شهر ناصریه و گفت‌و‌گو‌های انجام‌شده درباره گسترش مبادلات تجاری میان ۲ استان صورت گرفته است.

وی افزود: این نمایشگاه با ابتکار اتاق بازرگانی اهواز برپا شده و جمعی از تجار عراقی در آن حضور دارند تا ضمن آشنایی با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های تولیدی خوزستان، زمینه‌های همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک را بررسی کنند.

استاندار خوزستان با اشاره به استقبال تجار عراقی از محصولات و توانمندی‌های عرضه‌شده در این نمایشگاه گفت: بخشی از ظرفیت‌های تولیدی استان در این رویداد به نمایش درآمده و مورد توجه هیات تجاری عراق قرار گرفته است.

موالی‌زاده ابراز امیدواری کرد روند توسعه همکاری‌های اقتصادی میان خوزستان و عراق با سرعت بیشتری ادامه یابد و محصولات باکیفیت تولیدی استان به بازار‌های مختلف، به‌ویژه عراق، راه پیدا کنند.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش رفت‌وآمد‌ها و ارتباطات میان ۲ طرف، تلاش خواهیم کرد این تعاملات به‌صورت مستمر ادامه یابد و هیات‌های تجاری میان خوزستان و استان‌های عراق به‌طور متقابل تبادل شوند.

استاندار خوزستان با تاکید بر نقش اتاق‌های بازرگانی اهواز، آبادان و خرمشهر در توسعه روابط اقتصادی با عراق گفت: هدف از این رفت‌وآمدها، ایجاد زمینه گفت‌و‌گو‌های تجاری و در نهایت انعقاد قرارداد‌های اقتصادی است تا بتوان مسیر همکاری‌های مشترک را بیش از پیش توسعه داد.

نمایشگاه دائمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز به‌تازگی و برای نخستین‌بار، در شرایط ویژه ناشی از وضعیت جنگی، میزبان هیئت تجاری استان ذی‌قار عراق شده است. این هیئت که متشکل از فعالان حوزه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات پزشکی، تجارت و لجستیک بود، ضمن بازدید از شهرک‌های صنعتی اهواز و ظرفیت‌های ارائه‌شده در نمایشگاه دائمی اتاق اهواز، در نشست‌های تجاری دوجانبه با فعالان اقتصادی خوزستان شرکت کرد.

این سفر در ادامه تفاهمات حاصل از سفر هیئت سیاسی و اقتصادی خوزستان به استان ذی‌قار در ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری انجام شد و با هدف تقویت دیپلماسی اقتصادی، توسعه روابط تجاری و افزایش مبادلات میان خوزستان و استان‌های همجوار عراق دنبال می‌شود.