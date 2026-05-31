به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احسان احمدی‌نژاد» کارشناس هواشناسی ایلام اعلام کرد: مطابق بررسی آخرین وضعیت الگو‌های پیش‌یابی هواشناسی، از امروز تا روز چهارشنبه روند تدریجی افزایش دما به میزان حدود ۳ تا ۵ درجه مورد انتظار است.

به گفته این کارشناس، در نتیجه این تغییرات، وضعیت دمای استان از زیر نرمال به حالت نرمال نزدیک‌تر می‌شود.

احمدی‌نژاد با پیش بینی وزش باد نیز عنوان کرد: برای فردا انتظار افزایش باد و وزش باد‌های نسبتاً شدید تا شدید موقتی وجود دارد.

وی همچنین با صدور هشدار سطح زرد خاطرنشان کرد: وزش باد شدید می‌تواند به برخی سازه‌های سبک و موقتی آسیب برساند و احتمال شکسته شدن سرشاخه‌های درختان نیز وجود دارد.