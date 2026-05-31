



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: در پی ناترازی انرژی و بروز مشکلات ناشی از قطع برق چاه‌های کشاورزی تاکنون حدود ۷۰ نیروگاه برق خورشیدی در بخش کشاورزی استان اجرا شده و یا در دست اجرا است .

احد بهجت حقیقی با بیان اهمیت بهره‌گیری از انرژی خورشیدی در مدیریت کاهش و رفع مشکلات قطعی برق در بخش کشاورزی اظهار کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، علاوه بر کمک به تأمین پایدار انرژی برای چاه‌های کشاورزی، نقش مؤثری در کاهش وابستگی به برق شبکه و افزایش تاب‌آوری واحد‌های تولیدی ایفا می‌کند.

این مقام مسئول عنوان کرد: جهاد کشاورزی با هدف کاهش خسارات و پشتیبانی از بهره‌برداران، مجموعه‌ای از اقدامات آموزشی و حمایتی را در دستور کار قرار داده که برگزاری کارگاه‌های آموزشی برق خورشیدی در ۲۳ شهرستان استان از جمله مهم‌ترین آنها است.

بهجت حقیقی اظهار کرد: این کارگاه‌ها با حضور یک‌هزار و ۲۰۰ نفر از کشاورزان و بهره‌برداران برگزار شده است و در کنار پیگیری‌های انجام‌شده برای پیش‌بینی تسهیلات لازم، زمینه را برای توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی فراهم کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اعلام کرد: سازمان جهاد کشاورزی فارس با تداوم آموزش، اطلاع‌رسانی و تسهیل فرآیند بهره‌مندی از ظرفیت‌های حمایتی، تلاش دارد زمینه را برای گسترش هرچه بیشتر استفاده از انرژی پاک در بخش کشاورزی استان فراهم سازد.