به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر
؛ حجتالله پارمان افزود: در همین راستا، با کمک شبکه مجریان و تسهیلگران در سطح استان، مشاغل آسیبدیده شناسایی شد و در یک فرآیند کارشناسی، پروندهها به سمتی هدایت شد تا بتوانند تسهیلات و حمایت لازم برای احیای دوباره کسبوکار خود را دریافت کنند.
وی اضافه کرد: در مرحله نخست، حدود ۱۱۹ مورد شناسایی شده که معرفی خواهد شد و در مرحله دوم نیز حدود ۲۰۰ مورد در دست اقدام است که در مجموع ۳۱۹ مورد میشوداین مشاغل آسیبدیده در استان بوشهر به بانکهای طرف تفاهم معرفی میشوند تا حمایت لازم برای فعالسازی مجدد کسبوکارها انجام شود.
معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان بیان کرد: میزان تسهیلات بر اساس نوع کسبوکار و شدت خسارت، کارشناسی شده و از ۳۰۰ میلیون تومان تا ۵ میلیارد تومان متغیر است؛ بهگونهای که برخی کسبوکارهای خرد مانند مغازهها با مبالغ کمتر قابل احیا هستند و برخی واحدهای کارگاهی و بزرگتر نیازمند حمایت بیشتری هستند این تسهیلات به صورت قرضالحسنه با نرخ ۴ درصد پرداخت میشود.
پارمان عنوان کرد: همچنین از دیگر اقدامات انجامشده، شناسایی منازل غیرنظامی و غیردولتی آسیبدیده از جنگ با کمک شبکههای مردمی و گروههای جهادی بوده است. در این حوزه، بیش از ۱۰۰ مورد در استان بوشهر تحت حمایت قرار گرفته و در مواردی مانند آسیب به شیشهها، در و پنجرهها و بخشهای قابل ترمیم، گروههای جهادی برای بازسازی و امکان سکونت مجدد خانوادهها وارد عمل شدهاند.
وی گفت: در بخش پشتیبانی میدانی نیز، ۵۰ میلیارد ریال برای پشتیبانی از رزمندگان در میدان هزینه شده که شامل تأمین اقلام مورد نیاز، پشتیبانی غذایی و فعالیت آشپزخانههای جهادی بوده است.
پارمان اظهارداشت: همچنین در این ایام، از موکبهایی که در سطح شهرها و میادین برپا شده بودند نیز حمایت و پشتیبانی انجام شد تا بتوانند خدمات خود را ادامه دهند.
معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان افزود: در کنار این اقدامات، با وقوع سیل و خسارتهای ناشی از آن نیز حدود ۵۰ میلیارد ریال برای تهیه و توزیع بستههای مواد غذایی و کمک به برخی منازلی که لوازم آنها آسیب دیده بود، هزینه و اقدام شد.
مجری طرحهای اشتغالزایی بنیاد برکت استان بوشهر هم گفت: امروز تعدادی از هماستانیها به این مجموعه مراجعه کردند که علت مراجعهشان پیگیری و ثبت درخواست حمایت برای حفظ و احیای کسبوکارهای آسیبدیده بود؛ افرادی که در جریان جنگ، کسبوکارشان بهصورت مستقیم دچار آسیب شده و خسارات فیزیکی به محل کار یا تجهیزات آنها وارد شده است.
قاسم بی غرض افزود: بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، در راستای منویات مقام معظم رهبری و رسالت ذاتی خود برای تخصیص و حفظ اشتغالهای موجود مردم، در سطح کشور مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد تومان را در قالب وامهای قرضالحسنه مصوب کرده است.
وی اضافه کرد: ما در استان بوشهر نیز از فروردینماه با انجام بررسیهای کارشناسی و پایش مشاغل موجود، تا امروز موفق شدیم ۳۹۶ طرح را پایش، ثبتنام و برای معرفی به بانک اقدام کنیم و در مجموع معادل ۱۱۶ میلیارد تومان در حوزههای خُرد، کارگاهی و کارفرمایی برای متقاضیان آسیبدیده، پروندهها را به جریان انداختهایم.
مجری طرحهای اشتغالزایی بنیاد برکت استان بیان کرد: متقاضیانی که در این شرایط دچار آسیب مستقیم به کسبوکار خود شدهاند، میتوانند از طریق سامانه ۰۲۱-۸۹۰۰ ثبتنام کنند همچنین اگر موردی از قلم افتاده باشد، درخواست میکنیم ثبتنام انجام شود تا کارشناسان و تسهیلگران ما در اسرع وقت با افراد تماس بگیرند و پروندهها بررسی شود.