سیصد و چهلمین جلسه کمیته تخصصی هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار با تصویب دو عنوان مجوز جدید برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بررسی چالش‌های سرمایه‌گذاری خارجی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در سیصد و چهلمین جلسه کمیته تخصصی هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، دو عنوان مجوز جدید شامل «پروانه تأسیس کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی» و «پروانه فعالیت کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی» برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب رسید.

همچنین در این جلسه، فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد چالش‌های موجود در این حوزه در جلسات آتی با جزئیات بیشتری بررسی شود.

اعضای کمیته تخصصی هیئت مقررات‌زدایی در بخش دیگری از این نشست، کاربرگ‌های مربوط به تأسیس «خانه‌های جوان» از سوی وزارت ورزش و جوانان و همچنین مجوز‌های «خانه خلاق» و «شرکت خلاق» از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری را بررسی کردند.

بر اساس تصمیم اعضا، به دلیل نیاز به بررسی‌های فنی و کارشناسی بیشتر، تصمیم‌گیری نهایی درباره این موارد به جلسات آینده موکول شد.

این مصوبات در راستای تسهیل صدور مجوزها، روان‌سازی مقررات و حمایت از توسعه فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکار‌های نوین در کشور اتخاذ شده است.