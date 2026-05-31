به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آخوندزاده با اشاره به عملکرد واحد اتفاقات و حوادث این امور از ابتدای ایام جنگ تحمیلی سوم تا کنون گفت: در شرایطی که دشمن با هدف قرار دادن زیرساخت‌های کشور در پی ایجاد ناپایداری بود، پرسنل سخت‌کوش آبفا با حضور شبانه‌روزی در عرصه خدمت، حوادث احتمالی را در کمترین زمان ممکن مدیریت و مرتفع کردند.

وی در تشریح جزئیات عملکرد عملیاتی این واحد اعلام کرد: طی این بازه زمانی سه ماهه، تعداد سه هزار و ۴۱۷ فقره اکیپ عملیاتی به محل‌های حادثه اعزام شده‌اند که این حضور میدانی شامل رفع پنج مورد حادثه در خطوط انتقال، ۲۴۲ مورد عملیات تعمیراتی در شبکه اصلی و فرعی، یک هزار و ۸۵۴ مورد اصلاح حوادث انشعابات و همچنین رسیدگی به هزار و ۳۱۶ مورد امور متفرقه و همکاری‌های بین‌بخشی بوده است.

آخوندزاده تصریح کرد: اولویت اصلی ما در امور آبرسانی شهرستان یزد، حفظ پایداری شبکه و پیشگیری از هرگونه تنش آبی است و همکاران ما در واحد حوادث و اتفاقات با درک حساسیت شرایط، با رویکردی جهادی به صورت شبانه‌روزی در حال پایش شبکه و رفع نقایص هستند تا آسایش مردم یزد خدشه‌دار نشود.

مدیر امور آبرسانی شهرستان یزد در پایان ضمن تقدیر از صبوری و مشارکت شهروندان در اطلاع‌رسانی حوادث به سامانه ۱۲۲، خاطرنشان کرد: آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه حادثه احتمالی در شبکه آبرسانی وجود دارد و مجموعه آبفا با تمام توان، در کنار مردم خواهد بود.