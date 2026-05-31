مدیرکل دامپزشکی خوزستان گفت: با توجه به لزوم حفظ سلامت سفره‌ها، فعالیت تیم‌های نظارتی در همه کشتارگاه‌های دام و طیور استان تشدید شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر عسکری‌فرد اظهار کرد: با فرا رسیدن فصل گرما و افزایش دما در خوزستان، شرایط برای تکثیر عوامل بیماری‌زا و فساد سریع‌تر فرآورده‌های خام دامی فراهم‌تر می‌شود. از همین رو، کارشناسان بهداشتی دامپزشکی در تمامی شهرستان‌ها با رویکردی پیشگیرانه، پایش و نظارت بر کشتارگاه‌ها را که به صورت مستمر در حال انجام بوده است، اکنون با شدت و دقت بیشتری دنبال می‌کنند.

وی افزود: هدف اصلی ما در این طرح، به حداقل رساندن مخاطرات ناشی از بیماری‌های مشترک میان انسان و حیوان(زئونوزها) و تضمین سلامت گوشت قرمز و سفیدی است که روزانه در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

عسکری‌فرد با بیان اینکه نظارت‌های این اداره‌کل شامل تمام مراحل، از معاینه‌های دام زنده قبل از کشتار، مراحل حین کشتار تا بسته‌بندی و حمل و نقل بهداشتی است، گفت: تمامی محموله‌های گوشتی خروجی از کشتارگاه‌ها باید منطبق بر استانداردهای لازم از جمله زنجیره سرد باشند. در این میان، کشتارگاه‌هایی که پروتکل‌های بهداشتی را نقض کنند، با برخوردهای قانونی مواجه خواهند شد، زیرا اهمال در این حوزه می‌تواند امنیت غذایی و سلامت عمومی جامعه را به مخاطره بیندازد.

مدیرکل دامپزشکی خوزستان، بر اهمیت آگاهی‌بخشی به شهروندان تأکید کرد و گفت: از تمامی هم‌استانی‌ها درخواست داریم برای خرید فرآورده‌های خام دامی، تنها به مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی مراجعه کنند. هرگونه گوشت قرمز یا مرغ بسته‌بندی شده باید دارای برچسب مشخصات(لیبل) شامل تاریخ تولید، تاریخ انقضا و کد بهداشتی دامپزشکی باشد.

وی با اشاره به مخاطرات ناشی از کشتارهای غیرمجاز هشدار داد: خرید گوشت از محل‌های عرضه غیرمجاز و یا گوشت‌های بدون مهر و گواهی بهداشتی، بازی با سلامت خانواده است. بیماری‌های مهلکی مانند تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو و بسیاری از بیماری‌های ویروسی، باکتریایی و انگلی از طریق همین فرآورده‌های ناسالم به راحتی به انسان منتقل می‌شوند.

عسکری فرد در ادامه افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در مراکز عرضه یا مشاهده فرآورده‌های فاقد مشخصات، مراتب را بلافاصله از طریق شماره تماس ۱۵۱۲ و یا به ادارات دامپزشکی شهرستان خود اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به آن رسیدگی شود.