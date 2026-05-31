به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره میراث فرهنگی فلاورجان گفت:این نقشه در مدت سه سال و با بیش از ۳ میلیارد تومان هزینه و بدون هیچ اعتبار دولتی تهیه و تدوین شده است.

حافظ کریمیان با اشاره به اینکه هر بنا و هر اثر یک شناسنامه دارد و تمامی اطلاعات حوزه میراث در قالب عکس، ادرس و معرفی بنا جمع آوری و در این نقشه ثبت شده است افزود:در این شهرستان بیش از ۵۰۴ اثر تاریخی شناسایی شده که ۳۵ اثر آن ثبت ملی و یک اثر آن مسجد جامع اشترجان در دست ثبت جهانی است.