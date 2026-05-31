کوچ گسترده فروشندگان برخط به سکوهای داخلی
گزارشهای جدید از زیستبوم فروش برخط نشان میدهد قطعی اینترنت در دیماه ۱۴۰۴ باعث جابهجایی معنادار فروشندگان از تلگرام به سکوهای داخلی شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
، بررسی فعالیت کانالهای فروشگاهی در بازه زمانی پیش و پس از اختلالات اینترنتی دیماه، از تغییر استراتژی کسبوکارهای آنلاین برای بقا حکایت دارد.
طبق آمار، تعداد کانالهای فعال در تلگرام با افت ۱۹ درصدی مواجه شده، در حالی که روبیکا با رشد ۳۲ درصدی در تعداد کانالها و جهش خیرهکننده در تولید محتوا، به پناهگاه اصلی فروشندگان تبدیل شده است.
در این میان، پیامرسان ایتا نیز اگرچه در تعداد کانالها ثبات داشته، اما رشد ۱۲ درصدی در انتشار محتوا را ثبت کرده است.
ثبات حجم کلی محتوای فروشگاهی در کل سکوها نشان میدهد که فعالیتهای تجاری کاهش نیافته، بلکه فروشندگان برای کاهش ریسک قطعی اینترنت و تضمین دسترسی مشتریان، به سمت تقویت پایگاههای خود در سکوهای داخلی سوق یافتهاند.