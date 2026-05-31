رئیس سازمان غذا و دارو، با اشاره به چالش‌های پیش رو در حوزه تجهیزات پزشکی، از تامین کنندگان خواست مطالبات خود را از سایر مسیر‌ها پیگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، در جمع فعالان حوزه تجهیزات پزشکی با اشاره به موضوع حداقل اسناد، گفت: در سال‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر نرخ ارز بوده‌ایم که این نوسانات تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های تأمین داشته است. مکاتبات متعددی در این خصوص انجام شده و حتی دستورات لازم نیز اخذ شده، اما به‌دلیل عدم تأمین منابع، هنوز اجرایی نشده است.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی این موضوع را در حیطه مسئولیت سازمان برنامه و بودجه می‌داند و در مقابل، سازمان برنامه نیز آن را به بودجه سال آینده موکول کرده است. با وجود پیگیری‌ها، این موضوع در بودجه لحاظ نشده است.

رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه به حوزه کشتیرانی اشاره کرد و گفت: با وجود پیگیری‌ها برای فعال شدن روند حمل‌ونقل، برخی شرکت‌ها هنوز نسبت به ارسال محموله‌های خود اقدام نکرده‌اند. لازم است این موضوع به‌طور جدی پیگیری شود و در صورت وجود کالا در منطقه جبل‌علی، بارگیری و انتقال آن تسریع شود.

پیرصالحی درباره بودجه ۷۰۰ همتی اظهار داشت: در زمان تصمیم‌گیری، تصور بر این بود که ارز دارو و تجهیزات با نرخ پایه تأمین می‌شود، به همین دلیل نامی از این حوزه‌ها در بسته ذکر نشد، اما در مذاکرات با بانک مرکزی اعلام شد در صورت نیاز، این بخش‌ها نیز اضافه خواهند شد.

وی افزود: با این حال، به دلیل محدودیت منابع دولت، حتی در پرداخت یارانه‌ها نیز با کسری مواجه است و حمایت از صنعت به دلیل کمبود منابع هنوز به‌طور کامل قابل احقاق نیست.

پیرصالحی در ادامه با اشاره به قیمت‌گذاری، گفت: در این حوزه با فشار‌های متعددی از سوی مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهاد‌های نظارتی مواجه هستیم. در برخی موارد ناچار به افزایش قیمت‌ها هستیم، اما تلاش می‌کنیم با کاهش مارجین، قیمت نهایی برای مصرف‌کننده کمتر شود.

وی افزود: این اقدام اگرچه به زنجیره تولید و توزیع فشار وارد می‌کند، به ویژه با توجه به تأخیر ۸ تا ۹ ماهه در دریافت مطالبات، اما برای کنترل قیمت‌ها و کاهش فشار بر مردم انجام می‌شود.

پیرصالحی در پایان خطاب به تأمین‌کنندگان گفت: شما ظرفیت‌هایی دارید که ما در اختیار نداریم، بنابراین لازم است از طریق مجلس، اتاق بازرگانی و سایر مسیرها، مطالبات خود را پیگیری و منعکس کنید تا فرآیند‌ها تسهیل شود و بتوانیم اقدامات را سریع‌تر پیش ببریم.