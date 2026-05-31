پخش زنده
امروز: -
بررسی یک هفتهنامه آمریکایی نشان میدهد محبوبیت ترامپ کمی بیش از یک سال پس از بازگشت به کاخ سفید کاهش یافته و این افت در ایالتهای حامی او بیشتر بوده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ هفته نامه نیوزویک نوشت: محبوبیت ترامپ از زمان انتخاب دوباره او به عنوان رئیس جمهوری در ژانویه ۲۰۲۵ در همه ایالتهای آمریکا کاهش یافته است.
نکته مهم این نظرسنجی این است که این کاهش محبوبیت رئیس جمهوری آمریکا فقط در ایالتهای با اکثریت دموکرات نیست بلکه ترامپ در ایالتهایی با گرایشات جمهوری خواهانه نیز شدیدترین کاهش محبوبیت را داشته است.
چندین ایالت محل نبرد شامل فلوریدا، اوهایو و نوادا شاهد کاهش محبوبیت ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا بودهاند.
اختلافات اولیه در حمایت از ترامپ، حتی در ایالتهایی که وی در گذشته بیشترین جایگاه حمایتی را داشته است، کاهش یافته است. نقشه سیاسی آمریکا همچنان اختلافات حزبی در حمایت از رئیس جمهوری آمریکا را نشان میدهد اما فاصله اختلافات کمتر شده است.
این آمار حاصل نتایج شرکت تحقیقات افکار عمومی سیویک از رای دهندگان واجد شرایط و بر اساس بیش از ۱۰۷ هزار پاسخ جمع آوری شده در دو بازه زمانی ۲۰ ژانویه (۳۰ دی) ۲۰۲۵ تا ۲۶ مه (۵ خرداد) ۲۰۲۶ است.
نیوزویک برای بررسی تغییرات حاصل شده نتایج نظرسنجیهای ایالتی را از اولین روز روی کار آمدن ترامپ پیگیری و مقایسه کرده است.
این مقایسه نشان میدهد که هر ایالتی در آمریکا کاهش در میزان پذیرش ترامپ به عنوان رئیس جمهور را از آغاز دوره دوم دولتش نشان میدهد، اما شدیدترین کاهشها در ترکیبی از ایالتهایی با اکثریت جمهوری خواه و ایالتهای کلیدی به اصطلاح میدان نبرد بوده که در هر دوره از انتخابات حمایت از نامزد جمهوری خواه و دموکرات تغییر میکند.
محبوبیت ترامپ در سرازیری سقوط حتی در ایالتهای هوادار
این اختلاف در میزان محبوبیت ترامپ با وضوح بیشتری در تقسیم بندی شرکت کنندگان در نظرسنجی بر اساس فاکتورهایی مانند سن، تحصیلات و گرایشات حزبی دیده شده است.
بیشترین کاهش در ایالت ویومینگ (۲۵ درصد)، کنتاکی (۲۳ درصد)، نباراسکا (۲۲ درصد)، فلوریدا (۲۱ درصد)، اوکلاهاما (۲۱ درصد)، نوادا (۲۰ درصد)، مین (۱۹ درصد)، اوهایو (۱۹ درصد) بوده است.
اهمیت چنین تغییراتی در ایالتهای به اصطلاح محل نبرد به لحاظ سیاسی بسیار حائز اهمیت است چرا که کوچکترین تغییرات میتواند تبعات بسیار بزرگی به دنبال داشته باشند. برخی از این ایالتها از جمله در فلوریدا، اوهایو، نوادا و ناباراسکا تغییرات از مثبت به منفی به ضرر ترامپ بوده است.
برخی دیگر ایالتها مانند پنسیلوانیا و کارولینای شمالی رقابت همچنان به قوت خود باقی است، اما نسبت به ابتدای دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ محبوبیت او کاهش نشان میدهد.
این الگو یک واقعیت گستردهتر را نشان میدهد: ترامپ اکنون در بسیاری از ایالتهای آمریکا که نقش تاثیرگذاری در انتخابات ملی دارند، محبوبیتش را از دست داده است هر چند که این اختلافات هنوز چندان قابل توجه نیست.