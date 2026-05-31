به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد:مأموران انتظامی چگنی با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی، یک خرده فروش مواد مخدر را در این شهرستان دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه این سوداگر مرگ ،۱۱ کیلو و ۲۸۴ گرم ماده مخدر تریاک کشف کردند.

همچنین ،با تلاش مأموران انتظامی رومشکان در اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی این شهرستان ، ۶ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر و از آنان چهار ک یلو و ۲۲۵ گرم تریاک و ۱۱ معتاد متجاهر جمع‌آوری و به مراکز بازپروری و ترک اعتیاد منتقل شدند.

همچنین در این طرح چهار دستگاه خودروی متخلف در شهرستان رومشکان توقیف و روانه پارکینگ شد.