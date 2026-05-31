کشف بیش از ۱۵ کیلوگرم مواد مخدر در لرستان
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان از کشف بیش از ۱۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد:مأموران انتظامی چگنی با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی، یک خرده فروش مواد مخدر را در این شهرستان دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه این سوداگر مرگ ،۱۱ کیلو و ۲۸۴ گرم ماده مخدر تریاک کشف کردند.
همچنین،با تلاش مأموران انتظامی رومشکان در اجرای طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی این شهرستان ، ۶ خردهفروش مواد مخدر دستگیر و از آنان چهار کیلو و ۲۲۵ گرم تریاک و ۱۱ معتاد متجاهر جمعآوری و به مراکز بازپروری و ترک اعتیاد منتقل شدند.
همچنین در این طرح چهار دستگاه خودروی متخلف در شهرستان رومشکان توقیف و روانه پارکینگ شد.