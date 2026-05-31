به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، کارشناس سلامت روان مرکز بهداشت کیش، با حضور در جمع شرکت‌کنندگان به ارائه مطالبی در زمینه شناسایی عوامل ایجاد استرس و اضطراب، راهکار‌های کنترل هیجان، افزایش تاب‌آوری روانی و شیوه‌های مقابله با شرایط بحرانی پرداخت.

تأکید بر اهمیت حفظ آرامش و سلامت روان در مواقع بحران، نکات کاربردی و مهارت‌های لازم برای مدیریت استرس و کاهش اضطراب از موارد ديگري بود كه در اين دوره آموزشي به شركت كنندگان ارائه و كارشناس مركز بهداشت به پرسش‌های شركت كنندگان پاسخ داد.