روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، اعلام کرد: کلاس آموزشی مدیریت استرس و اضطراب در شرایط بحران در مسجد خاتم الانبیاء (ص) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، کارشناس سلامت روان مرکز بهداشت کیش، با حضور در جمع شرکتکنندگان به ارائه مطالبی در زمینه شناسایی عوامل ایجاد استرس و اضطراب، راهکارهای کنترل هیجان، افزایش تابآوری روانی و شیوههای مقابله با شرایط بحرانی پرداخت.
تأکید بر اهمیت حفظ آرامش و سلامت روان در مواقع بحران، نکات کاربردی و مهارتهای لازم برای مدیریت استرس و کاهش اضطراب از موارد ديگري بود كه در اين دوره آموزشي به شركت كنندگان ارائه و كارشناس مركز بهداشت به پرسشهای شركت كنندگان پاسخ داد.