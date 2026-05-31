وزنهبردار سنگینوزن ایران که اخیرا توانست رکورد دوضرب جهان را بشکند ازدواج کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ علیرضا یوسفی ۲۲ ساله که سابقه کسب مدال طلای وزنهبرداری جوانان جهان و برنز قهرمانی جهان را در کارنامه دارد به جرگه متاهلین پیوست.
علیرضا یوسفی متولد ۵ شهریور ۱۳۸۲ در قائمشهر است که قهرمانی در بازیهای المپیک نوجوانان سال ۲۰۱۸، قهرمانی نوجوانان جهان در ۲۰۱۸، قهرمان وزنه برداری جوانان جهان در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، برنز مسابقات قهرمانی جوانان جهان سال ۲۰۱۹، برنز مسابقات قهرمانی جهان سال ۲۰۲۴ و چند قهرمانی آسیا را در کارنامه ورزشی خود دارد.
قربانی فرماندار قائم شهر که برای تبریک به منزل این قهرمان رفته بود گفت: وظیفه دستگاههای مرتبط رفع دغدغههای این ورزشکاران است.
علیرضا یوسفی نیز با بیان اینکه مهرماه بازیهای آسیایی ناگویا و چهل روز بعد مسابقات جهانی چین را پیش رو دارد، گفت: تمام تلاش خود را برای کسب خوشرنگترین مدال و برافراشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در میادین ورزشی پیش رو خواهد کرد.