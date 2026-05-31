معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) از خسارتدیدگی بیش از ۷ هزار و ۴۰۰ نفر از مددجویان در جریان جنگ رمضان خبر داد و گفت: ۲۳ خانوار نیز بهطور کامل واحد مسکونی خود را از دست دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیآقای بحیرایی، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره)، با اشاره به گستردگی جامعه هدف این نهاد گفت: هماکنون حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر شامل ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند که ۳۰ درصد آنان را سالمندان و ۵۴ درصد را زنان تشکیل میدهند.
وی با اشاره به خسارتهای ناشی از جنگ رمضان افزود: در این دوره بیش از ۷ هزار و ۴۰۰ نفر از مددجویان دچار خسارتهای جزئی و کلی در بخش مسکن، معیشت و اشتغال شدند و ۲۳ خانوار نیز تخریب کامل منزل مسکونی خود را تجربه کردند.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با بیان اینکه خدماترسانی از همان ساعات اولیه آغاز جنگ آغاز شد، گفت: شبکه ۳۲۰۰ نفری مددکاران این نهاد تاکنون بیش از ۱۱۱ هزار بازدید از منازل مددجویان انجام دادهاند و ۴۵ هزار نوبت مشاوره تخصصی نیز برای افزایش تابآوری خانوادهها ارائه شده است.
بحیرایی افزود: پرداخت اجارهبهای ۳۰۰ هزار خانوار مستأجر بدون وقفه انجام شده و همچنین تمامی اسناد درمانی مددجویان تسویه شده و هیچ بدهی در این زمینه وجود ندارد.
وی از شناسایی ۵۸۰ خانوار آسیبدیده خبر داد و گفت: با همکاری نهادهای حمایتی، اقلام ضروری این خانوارها در هفته جاری تأمین و تحویل خواهد شد.
معاون کمیته امداد همچنین با اشاره به همکاری با بنیاد مسکن گفت: تعمیرات مسکن ۸۰۰ خانوار انجام شده و اسکان موقت ۱۱۰ خانواده در ۱۷ استان نیز با همکاری این بنیاد صورت گرفته است.
بحیرایی افزود: واحدهای مسکونی ۲۳ خانوار که بهطور کامل تخریب شدهاند، با همکاری بنیاد مسکن ظرف مدت شش ماه بازسازی و تحویل خواهد شد.
وی با بیان اینکه تأمین لوازم ضروری بین بنیاد برکت، بنیاد علوی، کمیته امداد و بنیاد مسکن تقسیم شده است، گفت: کمیته امداد مسئولیت ۱۱ استان را بر عهده دارد و خدماترسانی حتی به افراد غیر تحت پوشش نیز در حال انجام است. به گفته وی، تا هفته جاری اقلام ضروری بر اساس نیاز به مددجویان آسیبدیده تحویل داده میشود.