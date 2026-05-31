پخش زنده
امروز: -
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از قطع برق ۱۴۲ اداره پرمصرف در سطح استان بهصورت خودکار و از طریق کنتورهای هوشمند خبر داد و گفت: این اقدام در پی پایش مستمر مصرف و رعایتنکردن مصوبه کاهش مصرف اداری انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ستار نظری با اشاره به اجرای مصوبه هیات وزیران در بخش اداری اظهار کرد: ادارات موظفاند در ساعات کاری ۲۵ درصد و پس از پایان ساعات اداری نیز ۶۰ درصد نسبت به حداکثر مصرف در ساعات اداری همان روز، از مصرف برق خود را کاهش دهند.
وی افزود: این کاهش باید بهویژه از طریق خاموش کردن تجهیزات سرمایشی، روشنایی و دستگاههای الکترونیکی غیرضروری محقق شود.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق خوزستان ادامه داد: در حال حاضر مصرف برق ادارات بهصورت هوشمند و لحظهای از طریق کنتورهای هوشمند پایش میشود و در صورت عبور مصرف از الگوی تعیینشده، امکان قطع از راه دور برای مشترکان پرمصرف فراهم است.
وی تصریح کرد: در شرکت توزیع نیروی برق خوزستان، این سازوکار برای کنترل بهتر بار شبکه و جلوگیری از فشار مضاعف بر شبکه توزیع در روزهای گرم سال به کار گرفته شده است.
نظری با تاکید بر اینکه پایش مصرف ادارات ادامه خواهد داشت، از دستگاههای اجرایی خواست با اجرای دقیق مصوبه کاهش مصرف، در حفظ پایداری شبکه برق استان و عبور از اوج مصرف تابستان همکاری کنند.
پیش از این نیز مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از برگزاری چهارمین مانور استانی طرح ملی سامان با محوریت تعویض مقرههای فرسوده و با هدف افزایش پایداری شبکه برق استان در آستانه فصل گرما و پیک مصرف بار، با بسیج نیروهای عملیاتی در سطح شهرستانهای استان خبر داده بود.
همچنین دوم خردادماه نیز در راستای جمعآوری برقهای غیرمجاز و با حکم مستقیم دادستان شهرستان، ۱۴ دستگاه ترانسفورماتور توسط واحدهای حراست، بهرهبرداری و حقوقی مدیریت توزیع برق خرمشهر و با حضور یگانهای امنیتی و انتظامی جمعآوری و پاکسازی شد.