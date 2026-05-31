به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از شش نشان رنگین تیراندازان استان در مسابقات چندجانبه تا درخشش ورزشکاران تاکستانی در لیگ برتر رولبال در بسته خبرهای ورزشی استان قرار گرفت.

درخشش تیراندازان استان در مسابقات جایزه بزرگ چند جانبه گیلان

دراین رقابت‌ها تیراندازان استان در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان صاحب شش نشان رنگارنگ شدند.

در این مسابقات ۱۶۰ ورزشکار از گیلان، قزوین، تهران، البرز، مازندران و قم با هم رقابت کردند.

قهرمانی سیستان درلیگ برتر رولبال با درخشش ورزشکاران تاکستانی

زهرا پاریاد، شقایق رحمانی به همراه زهرا و شادی طاهرخانی تیم سیستان را در لیگ برتر رولبال همراهی کردند.

در لیگ برتر رولبال شش تیم در تهران با هم رقابت کردند.

دو داور استان در دوره داوری پیش‌فصل لیگ برترفوتبال ساحلی

رئیس کمیته داوران هیأت فوتبال استان از حضور حسین لشگری و سید شهاب حسینی در این دوره داوری خبر داد.

این دوره داوری از امروز تا چهاردهم خرداد در تهران پیگیری می‌شود.