در مراسمی از کتاب سایههای کنار در اندیمشک رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت خوزستان در این مراسم با اشاره به نقش بی بدیل اهالی فرهنگ و هنر در جنگ تحمیلی سوم گفت: نویسندگان و هنرمندان باید پا به پای مردم این صحنهها و حماسهها را ثبت و ماندگار کنند.
سردار عبدالرضا مراد حاجتی افزود: نویسندگان اندیمشک همواره در حوزه ادبیات پایداری پیشقدم بودهاند و توانستهاند، هم در دوران دفاع مقدس، هم در جنگهای اخیر آثار ماندگاری از خود بر جای بگذارند.
کتاب سایههای کنار روایت گر زندگی حسین پورجلالی از دوران کودکی تا پایان جنگ تحمیلی است. این کتاب به ابعاد مختلف فعالیتهای وی در مسجد مصطفی خمینی (ره)، بیمارستان راهآهن، عرصه کشتی اندیمشک و اقدامات گسترده فرهنگی این فعال ارزشی میپردازد.
این کتاب با نویسندگی محمدحمید ذوالفقاری و مؤسسه طلوع غدیر و توسط انتشارات روایت فتح به چاپ رسیده است.