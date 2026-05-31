معاون فرهنگی و توسعه ورزش‌های همگانی وزارت ورزش و جوانان گفت: ملت ایران به داشتن چنین فرزندان ازخودگذشته‌ای افتخار می‌کند؛ جوانانی که در سخت‌ترین شرایط برای نجات جان انسان‌ها از هیچ تلاشی دریغ نکردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما حجت‌الاسلام محمدحسین حسینخانی، معاون فرهنگی و توسعه ورزش‌های همگانی وزارت ورزش و جوانان، در دیدار با رئیس و مدیران جمعیت هلال‌احمر که در مرکز رصد و پایش این جمعیت برگزار شد، با قدردانی از خدمات امدادگران و داوطلبان هلال‌احمر، گفت: آنچه امروز هر انسان آزاده‌ای در سراسر جهان به آن اذعان دارد، جایگاه ارزشمند و بی‌بدیل هلال‌احمر در عرصه جهاد، ایثار و خدمت به همنوعان است.

وی افزود: امدادگران هلال‌احمر، جوانان رشید و فداکاری هستند که در دشوارترین شرایط و گاه با کمترین امکانات، برای نجات جان انسان‌ها به میدان می‌آیند و با روحیه‌ای سرشار از ایثار و مسئولیت‌پذیری، امید را به آسیب‌دیدگان بازمی‌گردانند.

معاون وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه همواره آرزو داشته لباس پرافتخار هلال‌احمر را بر تن کند ادامه داد: این لباس تنها یک پوشش سازمانی نیست، بلکه نماد انسان‌دوستی، فداکاری و تعهد به خدمت بی‌منت به مردم است؛ ارزشی که موجب احترام و اعتماد عمومی نسبت به نیرو‌های هلال‌احمر شده است.

حسینخانی با اشاره به نقش‌آفرینی این جمعیت در حوادث و بحران‌های مختلف کشور تصریح کرد: ملت ایران در تمامی سال‌های پس از دفاع مقدس، بار‌ها و بار‌ها شاهد حضور مؤثر و تعیین‌کننده هلال‌احمر در مدیریت بحران‌ها، امدادرسانی به آسیب‌دیدگان و خدمت به مردم بوده است. این مجموعه همواره در خط مقدم خدمت‌رسانی قرار داشته و کارنامه‌ای درخشان از خود بر جای گذاشته است.

وی ادامه داد: جمعیت هلال‌احمر در مسیر اعتلای ایران اسلامی، همواره با روحیه جهادی و انقلابی حرکت کرده و با حضور مؤثر خود در صحنه‌های مختلف، پیام اقتدار، همبستگی و ایستادگی ملت ایران را به جهانیان منتقل کرده است.

معاون فرهنگی و توسعه ورزش‌های همگانی وزارت ورزش و جوانان، جمعیت هلال‌احمر را مصداق بارز «جهاد فی سبیل‌الله» دانست و تأکید کرد: خدمت بی‌منت به مردم، نجات جان انسان‌ها و حضور داوطلبانه در سخت‌ترین شرایط، جلوه‌ای روشن از فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی است که در بدنه هلال‌احمر نهادینه شده است.

حسینخانی گفت: با تداوم همدلی، همکاری و اتحاد میان همه اقشار جامعه، مسیر پیشرفت و عزت کشور بیش از پیش هموار شود و پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران در سایه انسجام و روحیه خدمت‌رسانی، همواره برافراشته بماند.