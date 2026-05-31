به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ قائم مقام کمیته امداد امام خمینی کشور که به رشت سفر کرده بود در مراسم ازدواج زوج‌های جوان گیلانی با اشاره به ازدواج ۴۶ هزار زوج جوان با حمایت‌های کمیته امداد گفت: جهیزیه این زوج‌های جوان که شامل ۵ قلم کالای اساسی و مبلغ صد میلیون تومان هدیه است توسط کمیته امداد پرداخت شده است.

جعفر صباغیان همچنین در راستای تشویق زوج‌های جوان به فرزند آوری گفت: بسته هدیه زندگی شامل سیسمونی به زوج‌های جوان اعطا می‌شود.

مجتبی جلالی پور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی گیلان هم در این مراسم با بیان اینکه امروز هزار و ۵۲۴ زوج گیلانی راهی خانه بخت شدند گفت: در مراسم امروز به صورت نمادین مراسم ازدواج ۳۰ زوج جوان برگزار شد.