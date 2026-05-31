معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان از پایان پرداخت وام تحصیلی ترم دوم سال تحصیلی جاری خبر داد و گفت: فرآیند پرداخت این وام‌ها که از ۱۵ اردیبهشت‌ماه آغاز شده بود، امروز (۱۰ خردادماه) به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حمید رئیسی، معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان با اشاره به همکاری دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و صندوق رفاه دانشجویان در اجرای این طرح افزود: تمامی درخواست‌های دانشجویانی که مدارک خود را به‌طور کامل در سامانه صندوق رفاه بارگذاری کرده بودند، بررسی و تأیید شد و نزدیک به ۱۰۰ درصد متقاضیان واجد شرایط موفق به دریافت وام شدند.

به گفته حمید رئیسی در این مرحله وام تحصیلی به ۵۱ هزار و ۶۶۸ دانشجو پرداخت شد و مجموع اعتبارات اختصاص‌یافته به این بخش حدودا به ۲ هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال بوده که پرداخت شده است.