کاروان تیم امید راهی ترکیه شد
اعضای تیم فوتبال کمتر از ۲۳ سال کشورمان برای برپایی اردوی ۱۲ روزه راهی آنتالیای ترکیه شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم فوتبال امید ایران پس از برگزاری نخستین اردوی فشرده خود ساعت ۱۲:۴۵ امروز با پرواز اختصاصی فرودگاه مهرآباد را به مقصد آنتالیای ترکیه ترک کرد.
شاگردان حسین عبدی در اردوی ۱۲ روزه خود در آنتالیا قرار است برنامههای تاکتیکی مرور کنند و بازیهای تدارکاتی بین المللی برگزار کند تا رفته رفته آمادگی لازم را برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا که شهریورماه در ژاپن برگزار میشود، کسب کند.