

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی محرومان به شرح زیر است:

تیم نود ارومیه: یحیی بهاری مربی محروم به دلیل اخراج، احد حاج کریمی تدارکات محروم انضباطی

تیم بعثت کرمانشاه: حامد عسگری بازیکن و محمدرضا حیدری بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم پارس جنوبی جم:علی پوراسماعیل بازیکن محروم به دلیل اخراج، فردین نجفی بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم سایپا: محمد حسن رجب زاده سرمربی محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم پالایش نفت بندرعباس: کورش برمک مربی محروم به دلیل اخراج

تیم شناورسازی: مرتضی کرمانی مقدم مربی محروم به دلیل اخراج

تیم صنعت نفت آبادان: طالب ریکانی بازیکن محروم به دلیل اخراج، میثم تیموری بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم فرد البرز: معین باقری مربی محروم به دلیل اخراج

تیم مس سونگون: فرزاد یوسفی مدیر تیم محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم مس کرمان: عبدالحسین ذوالغیاث مربی محروم به دلیل اخراج

تیم آریو اسلامشهر: محمد علیزاده بازیکن محروم به دلیل اخراج

تیم نفت و گاز گچساران: رضا زلفی پور بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم هوادار: امیرمحمد ستایش بازیکن و رامتین سلیمان زاده بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار

یادآور می‌گردد طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت‌های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و باید در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه‌ها به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده‌اند استفاده نکنند.

سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاه‌ها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی‌های بعدی است و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه‌های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.