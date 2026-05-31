به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین درویشی بیان کرد: در پی گزارش و حضور یکی از شهروندان از وقوع تجمع آب در منزل مسکونی واقع در شهرک مطهری امیدیه، پشت ستاد نیروی انتظامی، اداره آبفا با اجرای مراحل مختلف نسبت به اعزام گروه عملیاتی شامل؛ امداد و حوادث، کنترل کیفیت آب، نشت یابی شبکه و نشت یابی انشعابات به منطقه اعزام و اکیپ‌ها جهت تشخیص علت نشت آب، عملیات تخصصی مرتبط را به طور جداگانه شروع به کار کردند.

وی افزود: بر اساس گزارش اکیپ اعزامی در محل، تجمع آب ناشی ازشکستگی خط لوله عبوری در زیر ساختمان یادشده اعلام شد و به دنبال آن اکیپ امداد و حوادث به همراه واحد نشت یابی اقدام به حفاری به عمق حدود یک‌متر کردند.

درویشی اظهار داشت: این عملیات به دلیل تجمع و نفوذ آب در لایه‌های خاکی زیر ملک مسکونی باعث عدم امکان تشخیص صحیح عملیات نشت یابی و پس از قطع آب شبکه اصلی شهر و استفاده از نقشه خطوط شبکه آب، مجدداً عملیات حفاری از سر گرفته شد.

سرپرست اداره آبفا امیدیه با اشاره به مشخصات فنی طرح اجرا شده، ادامه داد: عملیات اصلاح و توسعه شبکه جدید به طول ۵۰ متر با استفاده از لوله پلی اتیلن سایز ۶۳ میلیمتری و صرف هزینه های لازم از محل اعتبارات داخلی انجام شد و به مرحله بهره برداری رسید.

وی تاکید کرد: به علت قدمت این خط انتقال و ساخت و ساز بر روی خط، اگر به موقع و در کوتاه‌ترین زمان ممکن این حادثه برطرف نمی‌شد، می‌توانست علاوه بر نشست ساختمانی که بر روی خط احداث شده بود، خسارت‌های سنگینی در منطقه به همراه داشته باشد.