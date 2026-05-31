مدیر نیروگاه هستهای زاپوروژیا هشدار داد: در پی حمله اوکراین به این منطقه، خطر وقوع فاجعه و انتشار مواد رادیواکتیو در کمین است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ یوگنیا یاشینا گفت: هرگونه حمله به محوطه یک نیروگاه هستهای دیگر یک اقدام نظامی محسوب نمیشود، چرا که خطر وقوع فاجعه و انتشار مواد رادیو اکتیو را به دنبال دارد که با منطق اهداف نظامی قابل توجیه نیست.
وی تاکید کرد: پیامدهای چنین حادثهای بسیار فراتر از میدان نبرد خواهد بود.
یوری چرنیچوک از دیگر مدیران ارشد این نیروگاه تصریح کرد: اروپا نهتنها تلاشی برای جلوگیری از حملات نیروهای اوکراینی به نیروگاه هستهای زاپوروژیا نمیکند، بلکه حتی از این حملات حمایت ضمنی نیز میکند؛ چرا که امید دارد در نتیجه این فشارها، روسیه بخشی از مواضع خود را در مناقشه اوکراین واگذار کند.
دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه نیز در واکنش به این رویداد تأکید کرد: تخریب فاجعهبار سالن توربین یا ساختمان راکتور این نیروگاه میتواند به «یک چرنوبیل جدید» منجر شود.
وی هشدار داد: پاسخ به چنین اقداماتی میتواند حملهای متقابل به نیروگاههای هستهای اوکراین و همچنین نیروگاههای هستهای کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) باشد.
رودیون میروشنیک سفیر ویژه روسیه در خصوص جنگ اوکراین نیز در همین پیوند اظهار داشت: اکنون جامعه جهانی با این پرسش روبهرو است که چگونه باید با آنچه که «تروریست هستهای مهار نشدنی» نامیده می شود، مقابله کند؛ چرا که اقدامات کییف نهتنها روسها و اوکراینیها، بلکه افراد بسیار بیشتری را در معرض خطر قرار میدهد.
الکسی لیخاچف مدیرکل روس اتم پیشتر اعلام کرده بود: کییف در یک حمله پهپادی ساختمان شماره ۶ نیروگاه زاپوروژیا را هدف قرار داده است.
وی مدعی شده بود که این حمله به طور عمدی انجام شده است.
نیروگاه هستهای زاپوروژیا در ساحل رود «دنیپر» قرار دارد. این نیروگاه با ۶ واحد تولیدی بزرگترین نیروگاه هستهای اروپا محسوب میشود که در اکتبر ۲۰۲۲ مدیریت آن به متخصصان روسی واگذار شد.
مسکو بارها اعلام کرده است که تهدیدها علیه این نیروگاه و کارکنان آن ناشی از اقدامات نیروهای اوکراینی است؛ به گفته مقامات روسیه تقریبا هر روز زیرساختهای این نیروگاه مورد هدف قرار میگیرند.