معاون شهرداری یاسوج گفت: سه دستگاه اتوبوس جدید در مسیر یاسوج به سرابتاوه و مادوان به شهروندان خدمات ارائه می دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون پشتیبانی و مالی شهرداری یاسوج با بیان اینکه اعتبار مورد نیاز برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی از محل اوراق خزانه اسلامی و ۵۰ درصد آن توسط شهرداری تامین می شود گفت: چهار دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر یاسوج اضافه شده و سه دستگاه اتوبوس دیگر نیز خریداری شده و در هفته‌های آتی وارد شهر می شود.

رضایی همچنین از جذب صد میلیارد تومان اعتبار از محل اوراق خزانه اسلامی برای خرید هشت دستگاه اتوبوس دیگر خبر داد و افزود: این مهم نیز در دستور کار شهرداری یاسوج است.

معاون پشتیبانی و مالی شهرداری یاسوج اضافه کرد: با این اقدامات شهرداری یاسوج به زودی تعداد اتوبوس‌های فعال در شهر یاسوج به ۳۲ دستگاه می‌رسد که رشد قابل توجهی است.

وی گفت: با الحاق مناطق و روستا‌های اطراف به شهر یاسوج، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای شهرداری بوده و اکنون نیز اتوبوس‌های جدید در مسیر یاسوج به سرابتاوه و یاسوج به مادوان فعالیت می کنند.

رضایی همچنین از مناسب‌سازی این اتوبوس‌ها برای تردد آسان معلولین خبر داد و افزود: که این اتوبوس‌ها به دستگاه کارت خوان برای پرداخت الکترونیکی کرایه‌ها، پریز برای شارژ گوشی و امکانات لازم برای یک سرویس درون شهری، مجهز هستند.