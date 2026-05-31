پخش زنده
امروز: -
رئیس میراثفرهنگی شهرستان رباطکریم از کشف و ضبط پانزده سکه تاریخی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید کریمی رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان رباطکریم با اشاره به جزئیات این پرونده اظهار کرد: این اشیای تاریخی طی دو مرحله توسط نیروهای انتظامی و امنیتی شهرستان کشف و ضبط شده است.
وی افزود: سکههای مکشوفه برای بررسیهای دقیق به اداره میراثفرهنگی ارسال شدهاند. این اشیا پس از کارشناسی و طی شدن سیر مراحل قضایی، بهطور قطعی تحویل این اداره خواهند شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان رباطکریم در ادامه گفت: صیانت از مواریث کهن رسالتی خطیر است و در همین راستا، از زحمات بیدریغ نیروهای انتظامی، امنیتی و قضایی شهرستان صمیمانه تقدیر و تشکر میکنیم.