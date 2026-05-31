مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان از وقوع آتشسوزی در کوه رباط شهرستان ایذه و مهار آن پس از پنج ساعت عملیات اطفای حریق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فتحالله ابوعلی با اشاره به وقوع آتشسوزی در عرصه طبیعی دیگری در خوزستان بیان کرد: در پی گزارش مردمی همیاران طبیعت در خصوص وقوع آتشسوزی در کوه رباط شهرستان ایذه، بلافاصله تیمهای مجهز از نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی برای اطفای حریق به منطقه اعزام شدند.
وی با بیان اینکه مهار آتشسوزی پنج ساعت به طول انجامید، ادامه داد: با حضور بهموقع نیروها و با همکاری دهیاری روستای نوترگی و اهالی روستا، آتشسوزی مهار شد و نیروها جهت خنکسازی در منطقه حضور دارند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان تاکید کرد: با آغاز فصل گرما و با توجه به پوشش مراتع، به دلیل بارندگی خوبی که طی چند ماه اخیر انجام شد، احتمال وقوع آتشسوزی در عرصههای طبیعی استان بیشتر شده است. از اینرو، از مردم درخواست داریم در نگهداری از منابع طبیعی و فضای سبز نهایت همکاری را داشته باشند.
اطفای حریق در روستای چلسرخ صیدون
ابوعلی در ادامه با اشاره به وقوع آتشسوزی در اراضی زراعی روستای چلسرخ شهرستان صیدون اظهار کرد: پس از دریافت گزارش مبنی بر آتشسوزی در منطقه چلسرخ از توابع بخش علا شهرستان صیدون، نیروهای یگان حفاظت برای مهار در محل حاضر شدند.
وی ادامه داد: این آتشسوزی در محدوده اراضی زراعی این منطقه بود، اما بهمنظور جلوگیری از سرایت حریق به جنگلها و مراتع، پس از سه ساعت عملیات مهار و با کمک جوامع محلی، حریق به طور کامل اطفا شد.
فرمانده یگان حفاظت ادارهکل منابع طبیعی خوزستان یکی از عوامل آتشسوزی در جنگلها و مراتع را سرایت آتش از مزارع به دلیل سوزاندن کاه و کلش عنوان کرد.
انعکاس نور خورشید از زبالههای رهاشده در جنگلها و عاملهای انسانی نیز از دیگر موارد عنوانشده برای آتشسوزی در عرصههای طبیعی خوزستان اعلام شده است.