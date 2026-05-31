مدیرکل درمان و توانبخشی بنیاد شهید از فعالیت ۲۴ ساعته مرکز ملی تماس در پاسخگویی به مشکلات ضروری درمانی ایثارگران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ شهاب الدین فلاح با اشاره به فعالیت مرکز ملی تماس گفت: مرکز ملی تماس در خصوص مشکلات ضروری درمانی ایثارگران به صورت ۲۴ ساعته فعالیت میکند و ایثارگران معزز میتوانند با شماره تماس ۰۲۱۱۶۷۱ با گرفتن داخلی ۵ و ۶ مشکلات درمانی خود را از طریق این مرکز در بنیاد شهید و امور ایثارگران پیگیری کنند.
وی افزود: داخلی ۵ در ساعات اداری پاسخگو و داخلی ۶ در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل پاسخگوی مشکلات ضروری درمانی ایثارگران عزیز است.
فلاح ادامه داد: به طور متوسط ماهانه ۷۵۰ ویزیت تخصصی و نسخه نویسی آنلاین پزشکی و حدود ۱۰۰۰ مورد پاسخگویی توسط کارشناسان خبره معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در این زمینه انجام میشود.