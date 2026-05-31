مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از اجرای عملیات مقابله با ملخ‌های مراکشی، ایتالیایی و زبرا در هزار و ۷۰۰ هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی استان خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: عملیات مبارزه با انواع ملخ‌های مراکشی، ایتالیایی و گونه‌های بی‌بال زبرا در شهرستان‌های صفی‌آباد، بجنورد، راز و جرگلان، شیروان و فاروج در حال انجام است و بخش عمده کانون‌های آلودگی در مراتع شناسایی و کنترل شده‌اند.

امید میثاق افزود: تاکنون تنها حدود یک درصد از آلودگی‌ها به مزارع کشاورزی سرایت کرده و اولویت اصلی، جلوگیری از ورود این آفت به اراضی زراعی و باغی استان است.

وی از اختصاص ۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای برنامه‌های مقابله با ملخ‌ها خبر داد و افزود: این اعتبار برای پایش مستمر، شناسایی کانون‌های آلودگی و اجرای عملیات سم‌پاشی در مناطق آلوده هزینه خواهد شد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با تأکید بر اهمیت زمان در کنترل این آفت گفت: مبارزه با ملخ‌ها باید پیش از بالدار شدن آنها انجام شود، زیرا پس از آن کنترل و مهار جمعیت آفت دشوارتر و هزینه‌برتر خواهد بود.

وی با اشاره به استقرار بخشی از کانون‌های آلودگی در ارتفاعات و مناطق سخت‌گذر افزود: با وجود دشواری دسترسی به برخی مناطق، عملیات پایش و مبارزه به‌صورت مستمر ادامه دارد.

میثاق همچنین خشکسالی و کاهش پوشش گیاهی را از عوامل مؤثر در افزایش تحرک ملخ‌ها دانست و گفت: در شرایط کمبود منابع غذایی، احتمال حرکت این آفات به سمت مزارع و باغ‌ها افزایش می‌یابد؛ به همین دلیل رصد مستمر مناطق آلوده در دستور کار قرار دارد.

به گفته وی، سال گذشته نیز کانون‌هایی از ملخ در مناطق مرزی شهرستان راز و جرگلان شناسایی و کنترل شد و تاکنون گزارشی از ورود گسترده موج جدید این آفت از مرز‌های استان دریافت نشده است.

مسئولان جهاد کشاورزی از بهره‌برداران، دامداران، کوهنوردان و روستاییان خواسته‌اند در صورت مشاهده کانون‌های جدید ملخ، موضوع را به نزدیک‌ترین مراکز جهاد کشاورزی اطلاع دهند تا اقدامات کنترلی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.