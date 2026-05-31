پخش زنده
امروز: -
سیاستمدار آلمانی و عضو پیشین پارلمان با انتقاد از سیاستهای رژیم صهیونیستی گفت: شهرکنشینان صهیونیست مرتکب تروریسم نظاممند علیه فلسطینیان میشوند و دولت آلمان و اتحادیه اروپا با سکوت خود در این جنایات شریک هستند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ «یورگن تودنهوفر» سیاستمدار آلمانی و عضو پیشین پارلمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اسرائیل قصد دارد ساکنان غزه را در ۳۰ درصد از نوار ساحلی بدون غذا و داروی کافی جا دهد و ۷۰ درصد بقیه را تحت کنترل خود در آورد.
وی ادامه داد: شهرکنشینان اسرائیلی هر روز در کرانه باختری- جایی که اسرائیل در حال حاضر ۶۰ درصد از زمینهای فلسطینی را اشغال کرده- به کشاورزان و ساکنان فلسطینی حمله میکنند و زندگی آنها را به جهنم تبدیل کردهاند.
عضو پیشین پارلمان آلمان نوشت: در قدس شرقی نیز خانوادههای فلسطینی بطور مکرر مورد حملات وحشیانه شهرکنشینان اسرائیلی قرار میگیرند.
تودنهوفر اضافه کرد: هدف این تروریسم نظاممند شهرکنشینان اسرائیلی، تبدیل زندگی به جهنمی برای مردم فلسطین و در نهایت با نقض قوانین بینالمللی، الحاق سرزمین آنها به اسرائیل است.
ایتامار بن گویر و بزالل اسموتریچ وزرای تندروی کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میخواهند همه فلسطینیها را از غزه، کرانه باختری و قدس شرقی اخراج کنند. آنها خواهان یک کشور یهودی «از نیل تا فرات» هستند.
وی افزود: ارتش اسرائیل با بیتفاوتی نظارهگر و تایید کننده اقدامات تروریستی شهرکنشینان تندروی اسرائیلی است؛ اتحادیه اروپا و دولت آلمان نیز به همین شکل نظارهگرند و همگی در نابودی خزنده مردم فلسطین همدست هستند.
بر اساس این گزارش؛ خشونت شهرکنشینان افراطی در کرانه باختری در ماههای گذشته به یکی از محورهای اصلی نگرانی نهادهای بینالمللی تبدیل شده است. این خشونتها شامل حمله به روستاهای فلسطینی، تخریب خانهها و اموال، آتشزدن زمینهای کشاورزی، جلوگیری از دسترسی کشاورزان و دامداران فلسطینی به زمینهای خود، حمایت از ایجاد پایگاههای غیرقانونی و فشار سازمانیافته برای کوچ اجباری ساکنان فلسطینی بوده است.
سازمان ملل بارها طرحهای شهرک سازی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین را محکوم کرده و آنها را غیرقانونی دانسته است، اما این رژیم همچنان قطعنامههای سازمان ملل را نقض کرده و نه تنها شهرکسازی در اراضی اشغالی را متوقف نکرده، بلکه آن را شدت بخشیده است.