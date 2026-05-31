پخش زنده
امروز: -
استاندار کرمانشاه بر ضرورت توسعه روابط اقتصادی با عراق تاکید کرد و گفت: سهم کرمانشاه از تجارت با عراق باید افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر ضرورت توسعه روابط اقتصادی با عراق، تنوعبخشی به سبد صادراتی را از مهمترین اولویتهای استان برشمرد و گفت: کاهش ریسک تجارت، افزایش سهم استان از بازار عراق و توسعه پایدار صادرات، مستلزم گسترش و متنوعسازی کالاهای صادراتی است.
منوچهر حبیبی گفت: حدود ۴۰ درصد صادرات جمهوری اسلامی ایران به عراق از طریق مرزهای کرمانشاه انجام میشود، اما بخش عمده این صادرات را مصالح ساختمانی تشکیل میدهد.
وی افزود: ظرفیت تجارت مرزی بیش از وضعیت کنونی است و باید با همکاری دستگاههای مرتبط و سازمان توسعه تجارت، سهم استان از مبادلات اقتصادی با عراق افزایش یابد.
استاندار کرمانشاه همچنین بر ضرورت برگزاری نمایشگاههای تخصصی و تبادل هیأتهای تجاری میان کرمانشاه و عراق تأکید کرد و گفت: پیگیری برگزاری نمایشگاههای مشترک در استان کرمانشاه، اقلیم کردستان عراق و سایر مناطق این کشور باید با جدیت دنبال شود تا زمینه معرفی توانمندیهای اقتصادی و تولیدی استان فراهم گردد.
وی با اشاره به دیدارهای اخیر خود با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه و سرکنسول عراق در کرمانشاه افزود: هر دو طرف بر توسعه همکاریهای اقتصادی و برگزاری نمایشگاههای مشترک تأکید دارند و این موضوع میتواند نقش مؤثری در گسترش روابط تجاری ایفا کند.