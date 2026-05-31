به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فتاح محمدی در نشست شورای فضای مجازی استان افزود: وظایف و مأموریت‌های کمیته‌های تخصصی ذیل این شورا به صورت کارشناسی در حوزه‌های زیرساختی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تفکیک خواهد شد و احکام مسئولان این کمیته‌ها نیز به‌زودی صادر می‌شود.

وی با اشاره به به فرصت‌ها و تهدید‌های فضای مجازی خاطرنشان کرد: این فضا ظرفیت‌های فراوانی برای تولید علم، توسعه فرهنگی و خدمات‌رسانی دارد، اما در کنار آن آسیب‌ها و تهدید‌هایی نیز وجود دارد که نیازمند برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و فرهنگ‌سازی مناسب است.

محمدی مشارکت مردم، مراکز علمی و دانشگاهی و دستگاه‌های اجرایی در تحقق اهداف شورای فضای مجازی را ضروری دانست و گفت: با همکاری همه بخش‌ها می‌توان از ظرفیت‌های فضای مجازی در مسیر توسعه همه‌جانبه استان و کشور به بهترین شکل بهره‌برداری کرد