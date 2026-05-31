آزمایش قابلیت تحلیل فایلها توسط هوش مصنوعی از سوی واتساپ
پیامرسان واتساپ در حال آزمایش قابلیت جدیدی است که به کاربران اجازه میدهد اسناد و فایلهای خود را برای دستیار هوش مصنوعی (Meta AI) ارسال کنند تا محتوای آنها را تحلیل، خلاصه یا بازخوانی کند.
به گزارش خبرگزای صداوسیما، شرکت متا در جدیدترین بهروزرسانی نسخههای آزمایشی واتساپ، امکان بارگذاری مستقیم فایلهایی نظیر PDF و اسناد متنی را در گفتوگو با هوش مصنوعی فراهم کرده است. با این ویژگی، کاربران دیگر نیازی به کپی کردن متن یا ارسال اسکرینشات ندارند و هوش مصنوعی میتواند مستقیماً به پرسشهای مربوط به محتوای فایل پاسخ دهد.
این قابلیت که هماکنون برای گروه محدودی از کاربران نسخه بتا در اندروید و iOS فعال شده، گامی مهم برای رقابت واتساپ با سرویسهای پیشرویی مانند ChatGPT و Gemini محسوب میشود. انتظار میرود پس از طی مراحل آزمایشی، این ابزار کاربردی طی هفتههای آینده در دسترس عموم کاربران قرار بگیرد تا تجربه کاربری در این پیامرسان هوشمندتر از گذشته شود.