به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیش از ۸۳۰ مسئول دفاتر بسیج دانشجویی کشور در نامه‌ای با رهبر معظم انقلاب «مدظله‌العالی» تجدید بیعت کرده و بر صیانت از خطوط قرمز نظام و احقاق شروط عزت‌آفرین در مذاکرات پیش‌رو توسط مذاکره کنندگان به علاوه طرح پیشنهاد توسعه جغرافیای تشییع پیکر مطهر قائد شهید تاکید کردند.

متن نامه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک امام و مقتدای امت، نائب الامام المنتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای مدظله العالی

سلام و تحیت بی‌پایان بر آستانِ قدسیِ حضرت بقیة‌الله‌الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و سلام بر نایبانِ برحقش در عصر غیبت؛ امامِ راحل، حضرت روح‌الله الموسوی الخمینی (ره)، قائدِ مجاهد، حکیم و شهیدِ جاویدِ انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام سیدعلی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و تمامی گلگون‌کفنانی که استواریِ این نهضت، وام‌دارِ ایثارِ خونینِ ایشان است.

سلام و تحیتِ فرزندان بسیجی‌تان بر شما امام و مقتدای امت.

بسیج دانشجویی شجره‌ی طیبه‌ای است که روح خدا در واپسین ماه‌های عمر مبارک خویش در خاک انقلاب اسلامی غرس کرد و امامِ شهیدمان در سالیان بعد به آبیاری و اصلاح آن پرداخت، تا امروز در حکمِ سلاحی ناشناخته در دستانِ مبارکِ امامِ امت قرار گیرد و اهدافِ مطرح‌شده توسط امام امت را در عمل به زمین نشاند.

آقاجان.

فرزندانِ شما در سنگر بسیج دانشجویی، طی بیش از هشتاد روزِ اخیر، با قلبی مالامال از اطمینان و با استعانت از ساحتِ ربوبی، دوشادوشِ ملتِ مبعوث در میدانِ حضور ایستاده‌اند تا طنین‌اندازِ این حقیقت باشند که اگرچه دستِ تقدیر و غربالِ زمانه، در صدد غربالِ مداومِ مردم است تا جهان را مهیایِ طلوعِ منجی بشریت گرداند، لکن این امتِ مبعوث هرگز از میراثِ سترگِ امامینِ انقلاب — یعنی نظامِ مقدس جمهوری اسلامی و مردم‌سالاری دینیِ منبعث از آن — و صیانت از فرامینِ امامِ حاضر خویش تا غایتِ مقصود، دست نخواهند کشید.

لازم است بار دیگر تأکید کنیم تا همگان بدانند؛ ما به حرمتِ خون‌های پاکِ شهیدان، از صدر اسلام تا قتلگاهِ کشورِ دوست و مدرسه مظلومانِ میناب، سوگند یاد کرده‌ایم که لحظه‌ای از سربازیِ امامِ امت غافل نمانده و هستیِ خویش را در طریقِ امتثالِ ارزش‌هایی که حضرت‌عالی مظهرِ تجلیِ آنها هستید، فدا نماییم. یقیناً جرایدِ تاریخ گواهی خواهند داد که تربیت‌یافتگانِ مکتبِ آن قائدِ شهید، در بیعت با نایب‌الامام الغائب عجل الله تعالی فرجه الشریف، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای‌مدظله‌العالی، چگونه در پیچاپیچِ گردنه‌های ابتلای زمان، با بذلِ جان و توان، در مسیرِ تحققِ آرمانِ «ایرانِ قوی و پیشرفته» و پیگیریِ مطالباتِ امامِ حاضر برای تحققِ ایرانِ هرچه قوی‌تر، بر میثاقِ ولایت استوار ماندند.

امام و مقتدای ما.

در شرایطی که عرصه‌ی نبردِ نظامی به سکوت گراییده و خادمانِ عرصه دیپلماسی در تکاپویند، اخباری از توافق با «شیطان اکبر» به گوش می‌رسد که موجبِ دغدغه‌مندی است. بر مبنایِ تجاربِ تاریخی، هدایت‌های حکیمانه‌ی سلفِ صالح و پیام‌های سراسر نورِ حضرت‌عالی، بر همگان مبرهن است که علی‌رغم حسن‌ظن به کارگزارانِ داخلی، باید به ابلیسِ آمریکایی بی‌اعتمادیِ مطلق داشت؛ چراکه هنوز زخمِ جانکاهِ شهادتِ قائدِ شهید، داغِ ۱۶۸ دانش‌آموزِ مدرسه شجره‌طیبه میناب و فقدانِ نخبگان، سرداران و مردم مظلوممان بر جانِ ملت سنگینی می‌کند.

امامِ عزیزتر از جان.

اگر امروز ملتِ مبعوث پس از هشتاد و اندی روز، فریادِ «الله اکبر» را شعارِ قیامِ خویش ساخته و تا صدورِ فرمانِ مستقیمِ حضرت‌عالی صحنه را ترک نمی‌کنند، تنها بدین سبب است که مبادا جریانی در داخل، در پسِ پوششِ «همه چیز با اذنِ رهبری است!»، مطالبات و شروطِ عزت‌آفرینِ حضرت‌عالی را — که رکنِ رکینِ اقتدارِ ایران است — نادیده انگاشته و در پیِ نسیانِ خونِ ذبحِ عظیمِ انقلاب و شهیدانِ مظلومِ این ایام، به ورطه‌ی توافق با شیطانِ اکبر درافتد.

فهمِ راهبردیِ ما از منظومه هدایت‌های حضرت‌عالی ایجاب می‌کند که برای صیانت از اقتدارِ ملی و جبرانِ خساراتِ مادیِ جنگ تحمیلی سوم، پافشاری بر شروطِ منتشرشده در پیام‌های حضرت‌عالی و پیش‌شرط‌های ده‌گانه‌ی شورای عالی امنیت ملی در دستورِ کارِ میدان قرار گیرد؛ لذا مطالبه‌ی جدی و بی‌تزلزلِ ما از ریاستِ محترم و تیمِ مذاکره‌کننده و هم‌چنین همه تصمیم‌گیران موثر، ابتنایِ هرگونه تصمیمی بر احقاقِ کامل و بدون قید و شرطِ این شروط است.

آقاجان.

سربازانِ شما در سنگرِ دانشگاه، با عزمِ پولادین و قدم‌های استوار، چشم بر دهانِ مبارک و گوش به فرامینِ حکیمانه‌ی ولی‌امرِ مسلمین دوخته‌اند تا در تمامی جبهه‌های علمی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی، نقش‌آفرینی کنند. ما در عینِ مجاهدت برای تقویتِ «انسجامِ ملی»، ذره‌ای از صیانتِ اوامر و تأکیداتِ حضرت‌عالی در عرصه‌ی مذاکرات چشم‌پوشی نخواهیم کرد و تنها توافقی را مشروع و مقبول می‌دانیم که مزیّن به رضایت و تأییدِ شخصِ حضرت‌عالی باشد.

به عنوان عرض پایانی با امام امت.

در این ایام که مشیت بالغه و لایتغیر الهی بر آن تعلق گرفته تا جان‌برکفان و رهروان آن امامِ شهید، کالبد مطهر مقتدای خویش را بر سرِ دستانِ ارادت، تا آرامگاه ابدی بدرقه نمایند و در حالی که طنین برنامه‌ریزی‌ها برای این وداعِ تاریخی به گوش می‌رسد، خاضعانه و با لکنتِ قلمی که برخاسته از عمقِ تمنّاست، به استحضارِ عالی می‌رسانیم: چنانچه مصلحت و تدبیرِ حضرت‌عالی بر این پایه استوار گردد، تمهیدات لازم جهت تشییع این پیکر قدسی در پهنه جغرافیایی بیشتری از مراکز استان‌ها فراهم آید. این حرکت نه صرفاً یک مراسم، که تجلی‌گاهِ شکوهِ “ملت مبعوث” و فرصتی است تا نمّی از دریای بی‌کرانِ دل‌دادگیِ امت به پاره قلبشان، در آیینه نگاه جهانیان منعکس گردد؛ باشد که این حضور حماسی، بار دیگر پیوند ناگسستنی میان امام و امت را در عالی‌ترین سطحِ معنایی و سیاسی به منصه ظهور رسانده و حجت را بر همگان تمام گرداند.