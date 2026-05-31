برگزاری همایش امین ایران در کهگیلویه و بویراحمد
همایش امین ایران با هدف جمعآوری یادگاریها، روایتگریها و صحنههای فرهنگی و هنری مردم استانها از حضور رهبر شهید انقلاب برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون سیاسی امنیتی استانداری در جلسه هماهنگی همایش امین ایران گفت: همایش ملی امین ایران، مقارن با هفدهم خرداد ماه سال ۱۳۷۳ که سالگرد حضور رهبر معظم انقلاب در استان کهگیلویه و بویراحمد است، در تاریخ بیستم خرداد ماه سال جاری در سطح ملی برگزار می شود.
فتاح محمدی افزود: دبیرخانه این همایش ملی، مکاتباتی را با استانهایی که رهبر معظم انقلاب سفر کرده و دیدارهای مردمی داشتهاند، آغاز کرده است و کهگیلویه و بویراحمد از جمله این استان ها است.
وی ادامه داد: رهبر شهید انقلاب در سفری که خردادماه سال ۱۳۷۳ به استان داشتند از مناطق روستایی و عشایری بازدید و دیداری با مردم در مناطقی مانند جلیل داشتند لذا از همه امکانات و ظرفیتها استفاده شود تا خاطرات مردم از آن سالها به خوبی ثبت و ضبط شود.
محمدی اضافه کرد: هدف از این همایش، جمعآوری یادگاریها، روایتگریها، خاطرات و صحنههای فرهنگی و هنری است که مردم استانها از حضور رهبر شهید انقلاب به خاطر دارند.
معاون استاندار با تأکید بر اینکه این برنامه فرهنگی بیشتر با محوریت زنان، خانواده و کودکان برگزار میشود، از هم استانیها خواست: “در صورتی که هر یک از هموطنان، یادگاری، روایت یا خاطرهای قابل مستندسازی و انعکاس از حضور رهبری دارند، آن را جمعآوری کرده و به دبیرخانه همایش ملی امین ایران اسلامی ارسال کنند.
محمدی با اشاره به کوتاه بودن فرصت زمانی، از شهروندان خواست تا اسناد و خاطرات خود را سریعاً به دبیرخانه مستقر در مرکز صداوسیمای استان کهگیلویه و بویراحمد یا حوزه امور بانوان و خانواده استانداری ارسال کنند.
وی با بیان اینکه در صورت جمعآوری این اسناد فاخر، زمینه برای اعزام این عزیزان به محل برگزاری همایش در تهران فراهم خواهد شد، گفت: انتظار میرود با حساسیت و مشارکت مردم، بتوانیم تاریخ استان خود را به خوبی ثبت و ضبط کرده و برنامهای مدون، دقیق و ارزشمند را به دبیرخانه همایش ملی ارسال کنیم.
وی اضافه کرد: مستندات و آثار جمعآوری شده حداکثر تا سهشنبه هفته آینده به تهران ارسال شود.