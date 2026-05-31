به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، جمعی از دوستداران محیط زیست استان به دیدار دو محیط بان پارک ملی گلستان رفتند که اوایل اردیبهشت، بر اثر حمله خرس، مجروح شدند.

زندگی محیط‌بانان همواره با خطر عجین است، روزی شکارچی غیرمجاز با اسلحه سینه‌شان را نشانه می‌گیرد، روزی دیگر خود حیات وحش بی‌آن که قصد بدی داشته باشد، مرز حریمش را با خون آنها خط می‌کشد.

آنها هر روز به استقبال ناشناخته‌ها می‌روند، با لباس خاکی و دلی به وسعت طبیعت این سرزمین. مثل دو محیط بانی که مدتیوقبل در پارک ملی گلستان مورد حمله خرس قدار گرفتند

دوستداران محیط زیست بر اهمیتِ حفظِ گونه‌های جانوری و صیانت از عرصه‌های طبیعی تأکید کردند و این روحیه محیط‌بانان را الگویی برای تمامی حافظان طبیعت دانستند.

آنان معتقدند حمایت از محیط‌بانان نه تنها یک وظیفه سازمانی، بلکه یک ضرورت اجتماعی برای پاسداری از میراث طبیعی کشور است.