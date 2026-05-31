استاندار خراسان جنوبی: در تأمین و فراوانی کالا‌های اساسی مشکلی وجود ندارد اما کنترل قیمت‌ها، تشدید نظارت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان باید همچنان با جدیت دنبال شود.

تأمین کالا کافی است، اما کنترل قیمت‌ها باید با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در ستاد تنظیم بازار با قدردانی از همراهی مردم، اصناف و دستگاه‌های نظارتی در مدیریت بازار استان گفت: مردم خراسان جنوبی در روز‌های اخیر همکاری بسیار خوبی داشته‌اند و تاکنون هیچ‌گونه خرید هیجانی در بازار مشاهده نشده است و در کنار برخورد با متخلفان، باید از واحد‌های صنفی قانون‌مدار و خوش‌سابقه نیز به صورت ویژه تجلیل شود.

هاشمی افزود: ساماندهی انبار‌ها و شفاف‌سازی موجودی کالا‌ها باید با جدیت دنبال شود تا زمینه بروز تخلفات احتمالی از بین برود.

وی همچنین خواستار استفاده بیشتر مدیران از ظرفیت رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی و تبیین اقدامات دستگاه‌های اجرایی شد و گفت: حضور مدیران در رسانه‌ها و پاسخگویی به مطالبات مردم، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و آرامش روانی جامعه دارد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم در استان، بر خرید حداکثری محصول گندم کشاورزان تأکید کرد و خواستار همکاری همه دستگاه‌های مرتبط برای جلوگیری از خروج غیرمجاز گندم از استان شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم با تأکید بر اینکه فراوانی کالا به معنای مطلوب بودن شرایط بازار نیست، گفت: با وجود تأمین کالا‌های اساسی، همچنان قیمت برخی اقلام برای مردم بالا است و دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید با گران‌فروشی، کم‌فروشی و سودجویی واسطه‌ها برخورد جدی داشته باشند.

قاسمی با بیان اینکه بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از رشد هزینه‌های خدمات و بخشی دیگر نتیجه فعالیت واسطه‌ها و دلالان است، افزود: ضروری است قیمت واقعی کالا‌ها به صورت کارشناسی استخراج و مبنای نظارت و برخورد‌های قانونی قرار گیرد.

وی گران‌فروشی، کم‌فروشی و درج نکردن قیمت را از جمله تخلفات قابل رسیدگی در تعزیرات حکومتی دانست و گفت: در مواردی که سوءاستفاده‌های گسترده، اخلال در بازار یا بهره‌برداری نامشروع از امکانات و تسهیلات دولتی صورت گیرد، موضوع جنبه کیفری پیدا می‌کند و قابلیت رسیدگی قضایی خواهد داشت.

دادستان مرکز خراسان جنوبی با اشاره به موضوع خروج گندم از استان افزود: هماهنگی‌های لازم با دادستان‌های شهرستان‌ها انجام شده و دستگاه قضایی آمادگی دارد در صورت مشاهده هرگونه تخلف، احتکار یا اخلال در تأمین کالا‌های اساسی، برخورد قانونی لازم را انجام دهد.

نصیرایی معاون بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان، از افزایش چشمگیر جوجه‌ریزی در استان خبر داد و گفت: از ابتدای خردادماه تاکنون بیش از ۹۸۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۵ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه توزیع ۲۰۰ تن مرغ منجمد در شهرستان‌های استان آغاز شده گفت: بخشی دیگر نیز از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مباشران منتخب در روز‌های آینده توزیع خواهد شد.

تشکیل ۹۳ پرونده تخلف و ۸ پرونده قاچاق به ارزش تقریبی ۱۳۶ میلیارد ریال و تامین و ذخیره سازی هزار و ۸۷۶ تن برنج، ۳۹۰ تن شکر، بیش از ۸۵۰ تن مرغ منجمد و ۵۲۳ تن روغن در انبار‌های دولتی و بخش خصوصی استان نیز موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد.

معاون بازرسی و نظارت بر حقوق مصرف‌کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی هم گفت: هیچ‌گونه کمبود کالایی در سطح بازار استان گزارش نشده و طرح تشدید نظارت بر بازار با حضور ۱۴ تیم بازرسی همچنان ادامه دارد.

تهوری با اشاره به اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار گفت: این طرح از ۲۱ اردیبهشت آغاز شده و همچنان ادامه دارد و بازرسی‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی و در دو نوبت صبح و عصر انجام می‌شود.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون چهار هزار و ۲۹ مورد بازرسی در سطح استان انجام شده که منجر به تشکیل ۲۹۳ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۲۲۸ میلیارد ریال شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی با تأکید بر تداوم رصد روزانه بازار و انبار‌ها گفت: مهم‌ترین تخلفات شناسایی شده در بازرسی‌ها شامل ثبت نبودن انبارها، مغایرت موجودی کالا با سامانه جامع تجارت، ثبت نشدن کالا‌ها در سامانه و نگهداری کالا‌های غیرمرتبط با فعالیت واحد‌های صنفی است.

دهقان نخستین تخلف را ثبت نبودن برخی انبار‌ها در سامانه‌های مربوطه عنوان کرد و افزود: بسیاری از متصدیان پس از شناسایی انبار‌های ثبت‌نشده، کمبود فضا در انبار اصلی را دلیل نگهداری کالا در محل‌های دیگر عنوان می‌کنند، در حالی که این اقدام تخلف محسوب می‌شود.

وی گفت: مغایرت بین موجودی واقعی انبار‌ها و اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع تجارت از دیگر تخلفات پرتکرار است و در برخی موارد کالا‌های ثبت شده در سامانه در انبار موجود نیست یا کالا‌های موجود در انبار در سامانه ثبت نشده‌اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی هم با تأکید بر ضرورت افزایش نظارت‌ها بر واحد‌های صنفی گفت: در برخی موارد قیمت کالا‌های عرضه‌شده در بازار‌های روز از سطح بازار نیز بالاتر است که ضرورت نظارت و قیمت‌گذاری کارشناسی را دوچندان می‌کند.

محدثی نژاد افزود: برای غرفه‌داران بازار‌های روز سازوکار مشخصی از جمله صدور مجوز یا شناسه فعالیت تعریف شود تا در صورت وقوع تخلف، امکان پیگیری و برخورد قانونی وجود داشته باشد.