شرکت ملی پست، از ارائه سه خدمت جدید برای تسهیل دریافت، رهگیری و توزیع مرسولات پستی خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، سپیده سرمدی‌پور، کارشناس معاونت فنی و بازرگانی شرکت ملی پست، گفت: خدمت «پودو» برای افرادی طراحی شده است که تمایلی به درج نشانی گیرنده روی مرسولات خود ندارند. در این خدمت، مرسولات به یکی از ۵۸۴ نقطه پستی تعیین‌شده در سراسر کشور ارسال و توسط گیرنده از همان نقطه دریافت می‌شود.

کارشناس معاونت فنی و بازرگانی شرکت ملی پست همچنین از ارائه خدمت «بازتوزیع» برای مرسولات عودت‌شده خبر داد و گفت: صاحبان مرسوله می‌توانند پس از ثبت درخواست، مرسوله را دوباره به چرخه توزیع بازگردانده و آن را به نشانی قبلی یا نشانی جدید مورد نظر خود دریافت کنند.

وی افزود: امکان رهگیری مرسولات از طریق «دستیار پستی من» در اپلیکیشن بله نیز از مدتی قبل فراهم شده است و کاربران می‌توانند با استفاده از بارکد ۲۴ رقمی، از آخرین وضعیت مرسوله، زمان تقریبی تحویل و مشخصات مأمور توزیع مطلع شوند.