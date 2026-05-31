با هدف گسترش عدالت اجتماعی و تسهیل ارائه خدمات دولتی عشایرآذربایجان غربی برای نخستینبار از مزایای کدپستی اختصاصی و خدمات رسمی پستی بهرهمند خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در اجرای تفاهمنامه ملی میان شرکت ملی پست و سازمان امور عشایر ایران، نشست هماهنگی ادارهکل امور عشایر و پست استان آذربایجان غربی با هدف راهاندازی نمایندگیهای پست عشایری و تسهیل دسترسی این جامعه مولد به خدمات پستی و تجارت الکترونیک برگزار شد.
با اجرای این طرح، عشایر کشور برای نخستینبار از مزایای کدپستی اختصاصی و خدمات رسمی پستی بهرهمند خواهند شد. این اقدام که با هدف گسترش عدالت اجتماعی و تسهیل ارائه خدمات دولتی عملیاتی شده است، نویدبخش تحولی در زیرساختهای ارتباطی مناطق عشایری است.
امین عشایری، مدیرکل امور عشایر آذربایجان غربی در این جلسه، بهرهمندی عشایر از خدمات ارتباطی را حق مسلم آنان دانست و اظهار کرد: «توسعه خدمات پستی و فراهمسازی بستر تجارت الکترونیک برای عشایر، علاوه بر حذف واسطهها، امکان فروش مستقیم محصولات تولیدی را فراهم کرده و رونق اقتصادی و معیشتی این جامعه تلاشگر را به دنبال خواهد داشت.»
در ادامه این نشست، مدیرکل پست استان نیز با استقبال از این طرح، بر اهمیت توسعه پروژه ملی «جینف» (GNAF) و لزوم ارائه خدمات متناسب با شرایط کوچنشینی تأکید کرد.
رضازاده تصریح کرد: با صدور مجوزهای لازم برای تعاونیهای عشایری در شهرستانها و ارائه آموزشهای تخصصی به تولیدکنندگان عشایر، خدمات پستی به شکلی نوین و متناسب با سبک زندگی این قشر ارائه خواهد شد.
ارتقای شفافیت آماری، تسهیل دسترسی به خدمات دولتی و کاهش هزینههای مبادلاتی، از جمله محورهای اصلی مورد تأکید مسئولان حاضر در این جلسه بود.
در پایان این نشست، مقرر شد ادارهکل امور عشایر اطلاعات دقیق مناطق اسکان و مراکز پرجمعیت عشایری را برای تسریع در فرآیند جانمایی و صدور مجوز نمایندگیهای پست عشایری، در اختیار ادارهکل پست استان قرار دهد تا گامهای عملیاتی این طرح در کوتاهترین زمان ممکن برداشته شود.