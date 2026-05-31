به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، سیدرضا غفاریان اظهار کرد: به همت واحد بهینه‌سازی مصرف انرژی و کربن، از ابتدای اجرای این طرح تاکنون عملیات بهسازی و بهینه‌سازی ۶ هزار و ۳۰۰ واحد موتورخانه در سطح استان البرز انجام شده است.

وی افزود: این اقدامات شامل سرویس و تنظیم مشعل، عایق‌کاری، شست‌وشوی دیگ و مبدل‌ها، تعمیر و تعویض مشعل، دیگ و سایر تأسیسات بود که در مجموع، موتورخانه‌های بهسازی‌شده زیربنای حرارتی به متراژ ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار مترمربع را تحت پوشش قرار داده‌اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز تصریح کرد: اجرای این طرح کاهش ۱۸ درصدی مصرف گاز را به همراه داشته که این میزان، معادل صرفه‌جویی حدود ۴۸ میلیون مترمکعب گازطبیعی در سطح استان است.

غفاریان ادامه داد: عملیاتی شدن طرح ملی بهسازی موتورخانه‌ها،علاوه بر کاهش چشمگیر گازبها و صرفه‌جویی در مصرف گاز، به افزایش قابلیت اطمینان، پایداری و استمرار جریان گاز در بخش‌های صنعتی نیز کمک می‌کند و در نهایت آثار مثبتی در حفظ محیط زیست به همراه دارد.

وی گفت: مشترکان گازطبیعی دارای موتورخانه مرکزی و همچنین شرکت‌های مجری واجد شرایط می‌توانند با مراجعه به سایت شرکت ملی گاز ایران به نشانی goc.nigc.ir نسبت به ثبت درخواست خود در خصوص طرح‌های مصوب شورای اقتصاد اقدام کنند.