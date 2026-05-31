حامد علامتی، بابک نیکطلب، محمد گودرزیدهریزی و سیدحبیب نظاری در آیین رونمایی مجموعه شعر «از این دست» از جایگاه شعر آیینی، ظرفیت دوبیتی و ضرورت توجه به ادبیات مذهبی کودک و نوجوان سخن گفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین رونمایی از مجموعه شعر «از این دست» سروده سیدحبیب نظاری روز ۹ خرداد ۱۴۰۵ با حضور جمعی از شاعران، نویسندگان، کارشناسان و مدیران فرهنگی در بخش جنبی نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان برگزار شد.
این اثر که با تصویرگری زهرا جعفری از سوی انتشارات کانون منتشر شده، مجموعهای از دوبیتیهای آیینی با محوریت حضرت ابوالفضل (ع) است که در قالبی متفاوت و با بهرهگیری از عنصر «دست» سروده شده است.
ادبیات آیینی کودک و نوجوان نیازمند تولید آثار تازه است
حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز در این آیین با اشاره به اهمیت تولید آثار مذهبی برای نسل جدید گفت: شعر و ادبیات آیینی کودک و نوجوان امروز نیازمند توجه جدی و تولید آثار تازه است.
او با بیان اینکه آثاری از این جنس بدون ارادت و دلدادگی خلق نمیشوند، افزود: نمیشود درباره اهلبیت (ع) شعر گفت و دل در گرو آنها نداشت.
علامتی مجموعه «از این دست» را اثری ارزشمند در حوزه شعر آیینی دانست و گفت: این کتاب با فطرت پاک کودکان و نوجوانان ارتباط برقرار میکند و میتواند مفاهیم اخلاقی و تربیتی را به شکلی هنرمندانه منتقل کند.
مدیرعامل کانون با تأکید بر ضرورت تقویت تولیدات مذهبی در حوزه کودک و نوجوان اظهار داشت: امروز خلأ محتوایی در زمینه ادبیات عاشورایی و آیینی احساس میشود و لازم است شاعران، نویسندگان و تصویرگران بیش از گذشته در این حوزه فعال شوند.
او همچنین از تشکیل کارگروههای تخصصی در حوزه ادبیات آیینی در کانون خبر داد و گفت: کانون تلاش میکند زمینه تولید آثار تازه و متناسب با نیاز نسل جدید را فراهم کند.
کانون تنها متولی جدی شعر نوجوان است
عباس محمددینی مدیرکل نظارت بر انتشارات کانون، در آیین رونمایی از کتاب «از این دست» سروده سیدحبیب نظاری، این اثر را از شاخصترین آثار شعر نوجوان سالهای اخیر دانست و بر نقش کانون بهعنوان مهمترین ناشر شعر نوجوان تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه شعر نوجوان در فضای نشر کشور اظهار داشت: امروز در حوزه شعر نوجوان تقریباً هیچ متولی جدی دیگری جز کانون وجود ندارد و کمتر ناشری بهصورت تخصصی در این زمینه فعالیت میکند.
محمددینی ادامه داد: به همین دلیل در سبد سالانه انتشارات کانون بخشی ویژه برای شعر نوجوان در نظر گرفتهایم، چون معتقدیم نوجوان امروز شعر میخواند و شعر نوجوان باید ویژگیها و هویت خاص خودش را داشته باشد.
او با اشاره به بررسیهای انجامشده درباره نشر شعر نوجوان در سالهای اخیر گفت: در پایشی که درباره آثار سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ انجام شد، کانون پرورش فکری بهعنوان تنها متولی جدی حوزه شعر نوجوان شناخته شد و حتی مجموعههایی که بهطور تخصصی در حوزه شعر فعالیت میکنند، کمتر به شعر نوجوان توجه دارند.
سیدحبیب نظاری قالب دوبیتی را احیا کرده است
بابک نیکطلب شاعر و نویسنده کودک و نوجوان در این آیین با اشاره به جایگاه سیدحبیب نظاری در شعر آیینی گفت: نظاری تمام وجودش را وقف شعر و اهلبیت (ع) کرده و در سالهای اخیر توانسته قالب دوبیتی را در شعر امروز احیا کند.
او با اشاره به سابقه دوبیتی در شعر فارسی افزود: این قالب که پیشینهای هزار ساله دارد، پس از باباطاهر و فایز دشتی کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، اما سیدحبیب نظاری دوبیتی را به شناسنامه شعری خود تبدیل کرده است.
نیکطلب ارادت شاعر به امام حسین (ع)، حضرت عباس (ع) و اهلبیت (ع) را از ویژگیهای اصلی این مجموعه دانست و گفت: این شعرها فقط حاصل تکنیک ادبی نیست، بلکه حاصل دلدادگی و اخلاص شاعر است.
او همچنین با انتقاد از کمتوجهی به شعر کودک و نوجوان تأکید کرد: شاعران امروز مظلومترین قشر فرهنگی جامعهاند و لازم است نشستهای مستمر نقد، رونمایی و بررسی آثار برای آنها برگزار شود.
«از این دست» نمونه موفق یک التزام ادبی است
گودرزیدهریزی نیز در سخنانی با اشاره به تجربه خواندن این کتاب گفت: زمانی که مطالعه مجموعه را آغاز کردم، آنقدر جذب فضای اثر شدم که تا پایان کتاب آن را زمین نگذاشتم.
او عنوان کتاب را هوشمندانه توصیف کرد و گفت: «از این دست» هم به معنای «از این شعرها» است و هم اشارهای مستقیم به دستهای حضرت عباس (ع) دارد.
این شاعر و نویسنده با اشاره به استفاده مداوم واژه «دست» در تمام دوبیتیهای کتاب افزود: این کار نوعی «التزام ادبی» است که اجرای موفق آن بسیار دشوار است، زیرا خطر تکرار و سستی در آن وجود دارد؛ اما نظاری توانسته با تنوع معنایی و تصویری، این محدودیت را به نقطه قوت اثر تبدیل کند.
گودرزیدهریزی همچنین به یکی از تجربههای فرمی کتاب اشاره کرد و گفت: در یکی از دوبیتیها، شاعر آگاهانه دو مصرع را حذف کرده و ساختاری پدید آورده که شبیه انسانی بیدست است؛ اتفاقی خلاقانه که نشاندهنده دقت فرمی شاعر است.
او مخاطبان این مجموعه را عموم علاقهمندان شعر آیینی، شاعران و مداحان دانست و تأکید کرد: این کتاب میتواند به الگویی در حوزه شعر آیینی معاصر تبدیل شود.
بعضی شعرهای این کتاب را هنوز هم با گریه میخوانم
سیدحبیب نظاری شاعر مجموعه «از این دست» نیز در سخنانی کوتاه از برگزارکنندگان برنامه و کارشناسان حاضر قدردانی کرد و گفت: گاهی خودم هم نمیدانم این شعرها چگونه سروده شدهاند.
او افزود: بعضی از شعرهای این مجموعه را هنوز هم نمیتوانم بدون گریه بخوانم.
نظاری در پایان یکی از دوبیتیهای کتاب را برای حاضران خواند: «رها شد روی شنها بهترین دست/ کشید از ماه خودامالبنین دست/ دل تفتیده لبتشنگان را/ خدا قسمت کند رودی از این دست»
نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان کانون «میناب ۱۶۸» تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در مرکز آفرینشهای فرهنگیهنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میزبان علاقهمندان است.